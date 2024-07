Il Monopoly Fvg di Tiare Shopping si aggiudica l’Award 2024 al Cncc Italy Awards

Tiare Shopping trionfa al prestigioso evento CNCC Italy Awards 2024 con la premiazione dell’edizione speciale del Monopoly Friuli-Venezia Giulia, realizzata dal Centro con il patrocinio dei comuni friuliani aderenti al progetto. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 26 giugno nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano, durante il CNCC Italy Awards, l’evento annuale organizzato dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) per celebrare l’eccellenza nelle attività, strategie, campagne e servizi offerti alla clientela.

Il Monopoly FVG ideato dal Meeting Place di Villesse ha ottenuto un successo straordinario con più di 10.000 copie vendute, ed è stato riconosciuto durante gli Awards come miglior progetto nella categoria “Tenant Brand & Partnership”. Il gioco da tavolo, lanciato dal Centro a fine novembre 2023 in occasione del suo decimo anniversario, è un’edizione esclusiva del celebre gioco conosciuto in tutto il mondo, personalizzato con le località friulane nelle caselle del tabellone per valorizzare il patrimonio culturale regionale.

Il premio ottenuto dal Monopoly FVG conferma l’efficacia della partnership sviluppata tra Tiare Shopping Promoturismo FVG, Winning Movies by Hasbro, e realizzato con il supporto dell’agenzia Dabliu e dello Studio Sandrinelli, consolidando il successo e i risultati straordinari in termini di visibilità raggiunti.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che premia il nostro impegno e quello dei nostri partner, con cui abbiamo portato avanti una collaborazione sinergica, fondamentale per realizzare un progetto di promozione così importante per il nostro territorio. – afferma Joakim Hoegsander, direttore del Tiare Shopping – Un ringraziamento speciale va anche al Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla riscoperta del Friuli-Venezia Giulia giocando a Monopoly insieme a noi. Questo riconoscimento è per noi un’ulteriore conferma di quanto sia prioritario realizzare attività che mettano in risalto il territorio e la nostra comunità.”

Monopoly FVG è disponibile per l’acquisto presso tutti i rivenditori autorizzati del Friuli-Venezia Giulia e al Tiare Shopping presso il negozio Toys