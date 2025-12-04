Montagna: al via la stagione dello sci 2025/2026 del Friuli Venezia Giulia

Dal 6 dicembre si torna a sciare sulle piste del Friuli Venezia Giulia. La regione è pronta a inaugurare la nuova stagione invernale con l’apertura parziale degli impianti nella maggior parte dei comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia: Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio partiranno sabato, mentre Sella Nevea sarà aperta al pubblico dal 13 dicembre. Prende il via così la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia nel weekend “lungo” del 6, 7 e 8 dicembre: dal 6 al 19 dicembre saranno applicate le tariffe di bassa stagione e in queste giornate, oltre alla tariffa più bassa, sarà riconosciuto un ulteriore sconto del 30 per cento nei comprensori in cui saranno aperte meno del 40 per cento delle piste. Dal 20 dicembre all’8 marzo i prezzi saranno quelli dell’alta stagione. Un altro inverno sulla neve, dunque, per i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia in cui i costi degli skipass sono rimasti invariati rispetto alla precedente stagione, sono state confermate tariffe a vantaggio delle famiglie e ultimati lavori di ammodernamento e manutenzioni per rendere sempre più attrattive ed efficienti le stazioni sciistiche. La stagione invernale, che si concluderà il 22 marzo 2026 – tranne Sella Nevea che andrà avanti fino al 6 aprile – proporrà anche un calendario di attività extra sci con oltre 500 uscite sull’intero arco alpino, realizzate grazie alla collaborazione con reti e consorzi locali.

IMPIANTI APERTI, SCONTI SULLE TARIFFE IN ALCUNI POLI

A Piancavallo saranno aperti i tappeti Daini, Genzianella con relativo campo scuola e pista, Caprioli con pista Caprioli 3, Bambi, Busa con lo skiweg Sauc e Tremol. Saranno aperte anche le seggiovie Casere – con la pista Casere, Casere 2 e 3 –, Busa Grande – con l’omonima pista, e la seggiovia Sole con rispettivo tracciato. In funzione anche la seggiovia Tremol, con la pista Nazionale Bassa. Dal 6 dicembre gli impianti rimarranno aperti tutti i giorni (tranne la zona Caprioli e la seggiovia Busa grande aperta dal 6 all’8 e poi nel fine settimana successivo) e lo stesso giorno inaugureranno la stagione anche il bob su rotaia e Nevelandia.

A Sappada dal 6 dicembre saranno aperte le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg, ed Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale, oltre alla sciovia e pista Campetto1.

A Forni di Sopra dal 6 dicembre in area Davost aperto tutti i giorni con i tappeti Campo scuola, Davost e Primi Passi con relativi tracciati e la sciovia Davost con omonima pista. Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre in area Varmost le seggiovie aperte saranno le Varmost 1 e 2 – con i tracciati Varmost 2 e Senas. Nel lungo weekend dell’immacolata sarà aperto anche il Fantasy Park, che chiuderà in settimana per riaprire il 13 e 14 e dal 20 dicembre invece sarà operativo tutti i giorni. Aperti due degli 11 chilometri della pista di fondo Tagliamento. A Sauris la stagione sciistica partirà con l’apertura, dal 6 all’8, del tappeto e della pista Campo scuola di Sauris di Sopra.

A Ravascletto/Zoncolan dal 6 all’8 dicembre aperte la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 – alta e bassa – Zoncolan 4 e Goles, e relativi skiweg: Goles, Cima Zoncolan-Goles, Arvenis 1 e Zoncolan 4. Apriranno sabato anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste campi scuola.

A Tarvisio gli appassionati dello sci troveranno aperti la telecabina del Lussari, con la parte alta della Di Prampero, le seggiovie Priesnig, Duca D’Aosta e Florianca, Hütte e Prasnig che servono le piste Florianca, Foresta e Malga. Nella parte bassa saranno aperti i campi scuola e le piste dell’area Duca d’Aosta con le seggiovie Tschopfen, Duca d’Aosta e il tappeto Campo scuola. In area Priesnig saranno aperti i tappeti Valle 1 e Valle 2 e le rispettive piste. Da sabato partirà la stagione anche per il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo. A Sella Nevea, come detto, si lavora per l’apertura degli impianti il 13 dicembre.

Nei comprensori di Sappada, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Forni di Sopra-Sauris in questo prima fine settimana, oltre alla tariffa di bassa stagione, saranno dunque applicate ulteriori scontistiche del 30 per cento nei comprensori in cui il demanio sciabile è inferiore al 40 per cento (giornaliero adulto a 21,50 euro, Junior e Over 75 7 euro, senior 19,50, baby gratis; tutte le tariffe qui: www.turismofvg.it/it/montagna365/tariffe/inverno-skipass. Piancavallo applicherà le tariffe di bassa stagione, ovvero skipass giornaliero adulti a 31 euro, junior e over 75 a 10 euro e senior a 27,50 euro.

Dal 9 dicembre potrebbero verificarsi alcune riduzioni delle aperture legate alla necessità di completare l’innevamento programmato; per rimanere sempre aggiornati sulla situazione di apertura di piste e impianti è sempre possibile consultare la sezione Infoneve del sito (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) e il prossimo bollettino è in programma a metà della prossima settimana. Gli skipass si possono acquistare alle biglietterie e alle casse automatiche nei diversi poli oppure online: qui tutti i dettagli.

TARIFFE INVARIATE, FVG TRA I COMPRENSORI PIU’ CONVENIENTI

Il Friuli Venezia Giulia continua a confermarsi una delle mete turistiche più attrattive per il popolo dello sci grazie alle tariffe più competitive dell’intero arco alpino: anche per il 2025/26 il prezzo dello skipass giornaliero adulto è di 44 euro (38,50 in bassa stagione) e sono state confermate le agevolazioni per le varie fasce d’età, con i bambini nati tra il 2019 e il 2023 – compresi – che sciano gratuitamente, gli over 75 (nati nel 1950 o prima) e i junior (nati tra il 2007 e il 2018 compreso) a 10 euro al giorno; i senior, ovvero i nati tra il 1951 e il 1961, hanno una tariffa di 38,50 euro (27,50 euro in bassa stagione). La sempre apprezzata formula sci@sempre rimane allo stesso prezzo con la tessera da 30 ore a 226 euro per gli adulti, 198 euro per i senior e 57 euro per junior e over 75; quella da 15 ore ha un costo di 153 euro per gli adulti, 134 euro per i senior e 39 euro per junior e over 75, per lo sci@ore da 4 ore il costo – per un adulto in alta stagione – è di 35 euro e 38,50 le 5 ore. I due giorni costano 81 euro (20 per junior e over 75, 71 per senior), per cinque giornate si spendono 182,50 euro a persona (160 euro i senior e junior e over 75 pagano 50 euro). La CartaNeve, l’abbonamento stagionale, si acquista a 550 euro per gli adulti, 482 euro per i senior, 138 euro per junior e over 75, mentre i baby sciano gratuitamente. Particolarmente vantaggiose le formule pensate per le famiglie a seconda delle tipologie con sconti del 30 per cento sull’abbonamento stagionale e del 25 per cento sullo sci@sempre acquistando almeno tre ticket. Sono inoltre garantite scontistiche dedicate ai gruppi organizzati, alle scuole e alle persone con disabilità, così come viene confermata l’agevolazione nei confronti degli studenti universitari e dei residenti nei comuni sul cui territorio si trovano gli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG.

STAGIONE INVERNALE, LE NOVITA’

Tra le principali novità – frutto di un intenso programma di investimenti e interventi mirati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’esperienza sciistica – spicca la nuova seggiovia Gilberti a Sella Nevea, un’opera attesa che va a potenziare la funzionalità dell’area e la fruibilità delle piste. Tutti i poli montani saranno inoltre dotati delle nuove grafiche dei varchi Axess, mentre a Tarvisio è stato completato il relamping (sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi impianti a led in grado di garantire un’illuminazione superiore con potenza installata inferiore) della Di Prampero, dalla stazione intermedia a valle. Un’ulteriore innovazione riguarda l’introduzione di un servizio di power bank disponibili a Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo e l’“Edugame Super (FV)G – Di Prampero”, un progetto che unisce didattica e divertimento lungo una delle piste più iconiche della regione con un gioco di velocità e riflessi accessibile da qualsiasi dispositivo, con animazioni ad alto impatto visivo. Gli interventi realizzati nel corso dell’ultimo anno hanno riguardato tutti i poli sciistici: a Forni di Sopra/Sauris è stato ristrutturato il self-service Varmost, a Piancavallo sono stati realizzati i nuovi chioschi Busa del Sauc e Arneri, oltre alla manutenzione del bacino Arneri e la nuova copertura del Palapredieri. Nel polo di Ravascletto/Zoncolan sono stati ultimati i nuovi percorsi dedicati agli sci alpinisti e ai mezzi di servizio per i rifugi, oltre a un importante intervento di manutenzione sull’impianto di innevamento. A Sappada-Forni Avoltri è stato potenziato l’innevamento della zona di Cima Sappada e aperto il parcheggio Kratten. Sella Nevea, come detto, aprirà la stagione con la Nuova Gilberti e l’implementazione del sistema anti-valanghe.

MONTAGNA EXTRA SCI: UN CALENDARIO CON OLTRE 500 USCITE

Un calendario ricco di esperienze outdoor in montagna, dedicato a chi desidera scoprire il fascino del paesaggio innevato senza limiti. Ciaspolate, trekking sulla neve, fiaccolate notturne, giochi per famiglie e momenti di relax, l’inverno si trasforma in un’occasione per vivere la montagna con lentezza, sostenibilità e autenticità. Il calendario delle proposte – organizzate con la collaborazione di reti e consorzi locali – interesserà diverse aree della montagna offrendo oltre 500 uscite sulla neve.

A Sappada escursioni e ciaspolate alla scoperta dei boschi innevati, arrampicate su ghiaccio con ramponi e picozza in compagnia di guide alpine, sciate con i campioni dello sci e attività e laboratori per bambini, tra pozioni magiche tra erbe e piante officinali e alla scoperta dell’affascinante mondo delle api, ma anche visite alla pinacoteca e degustazioni in baita. Inoltre, a Sappada e Forni Avoltri sono state pensate anche moltissime iniziative dedicate ai più piccoli tra laboratori creativi, momenti di incontro e animazione, spettacoli teatrali e per vivere insieme la magia della montagna in un’atmosfera accogliente e familiare.

A Forni di Sopra l’avvicinamento al biathlon rappresenta una delle esperienze di punta dell’inverno sulle Dolomiti, accanto a sci alpinismo, ciaspolate in quota, fiaccolate coi maestri di sci ed escursioni a fondovalle di giorno e al bagliore della luna.

A Sauris arte e natura s’intrecciano nel cuore dell’inverno, accanto ad escursioni ed esperienze immersive nei suoi boschi, con un’attenzione particolare alle famiglie e all’intrattenimento dei piccoli ospiti tra cacce al tesoro, leggende, storia e tradizioni in cui tutta la famiglia potrà addentrarsi nel passato di questo borgo con un tocco di divertimento e avventura.

A Sutrio e Paluzza si può riscoprire l’emozione di una passeggiata all’imbrunire con le lanterne, passeggiate per scoprire le erbe selvatiche anche nella stagione invernale per imparare a riconoscerle ed utilizzarle, escursioni di fondovalle, mentre per i più piccoli non mancheranno gite in fattoria con protagonisti gli animali e laboratori di cucina.

Arta Terme propone l’ormai tradizionale appuntamento con l’astrotrekking, per ammirare le stelle e i corpi celesti assieme a una guida naturalistica, bagni di gong, ciaspolate ed escursioni in mezzo alla natura, laboratori di ceramica e fattoria didattica, caccia al tesoro e avventure per famiglie nel cuore della valle, visite agli artigiani liutai per scoprire come si costruiscono gli strumenti musicali e infine corsi di cucina, a Paularo per imparare a preparare i Cjarsons.

Il Tarvisiano, con la cornice delle Alpi Giulie, propone passeggiate naturalistica nella Foresta millenaria, gite nella natura, passeggiate sulle tracce della Grande Guerra, escursioni in snow e-bike in Valcanale, ma anche approcci all’arrampicata, forest bathing e attività di avvicinamento agli animali e laboratori creativi per i più piccoli.

Wellbeing, rigenerarsi in alta quota

Un passo dopo l’altro, immersi nella natura, il benessere prende forma grazie alle esperienze di wellbeing in montagna del Friuli Venezia Giulia, che invitano a riconnettersi con l’ambiente e con se stessi: dalle attività all’aria aperta ai percorsi di consapevolezza, per un inverno da vivere con autenticità tra bagni di gong, di grotta e nel bosco e giochi nelle foreste per i bimbi. La pagina dedicata – in italiano, inglese e tedesco – raccoglie tutte le proposte organizzate in collaborazione con gli operatori del territorio. Scoprile qui: www.turismofvg.it/it/outdoor/wellbeing-experience

Fogolâr in famiglia – Storie, sapori e calore nel cuore della Carnia

Un viaggio autentico nel cuore della Carnia, dove il fogolâr è simbolo vivo della tradizione e dell’accoglienza. PromoTurismoFVG presenta una nuova iniziativa dedicata alle famiglie, realizzata in collaborazione con Ortoteatro, per riscoprire attorno al calore del fuoco l’atmosfera, i racconti di una volta e i sapori genuini. I locali aderenti si trasformano in tappe di un percorso narrativo condiviso, in cui lasciarsi avvolgere dalle storie della tradizione carnica, tramandate e rivissute negli spazi più autentici del territorio. Sono cinque i locali che dal 9 gennaio al 5 febbraio apriranno le porte ai visitatori, accogliendoli con il loro fogolâr acceso per un’esperienza unica: “Naunal” a Sutrio, “Alle Alpi” a Comeglians, “Al Fogolâr e Galles” a Paluzza, “Bellavista” a Ravascletto: www.turismofvg.it/it/fogolar-in-famiglia.