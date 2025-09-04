Montasio DOP protagonista a Friuli Doc 2025

Torna Friuli Doc, la kermesse che ogni anno richiama nel cuore di Udine migliaia di visitatori per un viaggio tra eccellenze, tradizione e cultura enogastronomica. Dall’11 al 14 settembre 2025, tra i protagonisti assoluti c’è anche il Formaggio Montasio DOP, autentico gioiello del Friuli. Un prodotto simbolo, ambasciatore della tradizione casearia, che racchiude nei suoi profumi e nei suoi sapori oltre 250 anni di storia, artigianalità e sostenibilità.

Il Montasio non è solo un formaggio: è il racconto vivo dei pascoli alpini, delle mani sapienti dei casari, della civiltà contadina che si rinnova ogni giorno senza perdere autenticità. La sua versatilità lo rende unico: protagonista sulle tavole tradizionali ma anche ingrediente scelto dagli chef più creativi per ricette raffinate e sorprendenti.

Degustazioni e appuntamenti speciali

Per chi desidera scoprire da vicino i segreti e l’infinita ricchezza del Montasio, il Consorzio di Tutela ha in programma imperdibili appuntamenti degustativi:

· Venerdì 12 settembre – ore 12.00, Loggia del Lionello (a cura del Comune di Udine)

Degustazione “Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo”.

In collaborazione con l’Università di Udine – Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. Prenotazione obbligatoria (max 40 posti) sul sito del Comune di Udine.

· Sabato 13 settembre – ore 10.30, Giardino del Torso (a cura di Confagricoltura)

Degustazione “Sapori in Equilibrio: il Montasio incontra il Balsamico”

Un viaggio sensoriale che esalta l’abbinamento tra il Montasio DOP e l’aceto balsamico.

Prenotazioni via mail a [email protected] o al numero 0432.507013.

· Sabato 13 settembre – ore 15.30, Loggia del Lionello (a cura del Comune di Udine)

Degustazione “Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo”

A cura del Consorzio di Tutela del Montasio.

Prenotazione obbligatoria (max 40 posti) sul sito del Comune di Udine.

Le degustazioni saranno guidate dai responsabili tecnici del Consorzio Montasio, Elena Mitri e Luca Menegoz, che accompagneranno il pubblico in un percorso unico tra aromi, consistenze e valori di un formaggio che, da secoli, è sinonimo di qualità, identità e legame con il territorio.

“Il Montasio DOP rappresenta, da oltre due secoli e mezzo, i veri valori della tradizione casearia che sa coniugare sostenibilità, cultura e innovazione. È un patrimonio che continua a vivere e a crescere nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio” – sottolinea il direttore del Consorzio, Renato Romanzin.