Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della statale 52 bis al passo di Monte Croce Carnico, nel comune di Paluzza. Gli interventi, ultimati la scorsa settimana, hanno ripristinato le condizioni di transito precedenti alla frana del dicembre 2023. La spesa, circa 20 milioni di euro, è stata sostenuta in parti uguali da Anas e Regione Friuli Venezia Giulia.

Il 26 novembre, a Hermagor, Anas ha fatto il punto sui lavori e sul nuovo sistema di monitoraggio delle pareti rocciose, già attivo e collegato a un impianto semaforico. Anas, Regione e Ufficio strade della Carinzia condivideranno ora le procedure per gestire gli allarmi e informare gli automobilisti sulla percorribilità del passo prima che raggiungano il confine.

Gli stessi enti stanno valutando soluzioni per un nuovo collegamento tra Italia e Austria, con l’obiettivo di garantire il transito durante tutto l’anno.