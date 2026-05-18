Monte Croce, opposizioni: “Avanti con variante”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’unica soluzione per risolvere l’annosa questione di Passo Monte Croce Carnico è la variante di Valico. Lo ribadiscono con forza i consiglieri regionali Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia), Massimo Mentil (Pd) e Serena Pellegrino (AVS).

I tre, a quattro giorni dalla riapertura della strada statale 52 bis carnica, chiusa del 2 dicembre 2023 a causa di una frana, attaccano coloro che invece sostengono il progetto del traforo, attuabile non prima del 2036.

Questo, nonostante le considerazioni dell’assessore Amirante e del suo omologo carinziano i quali, a novembre scorso, avevano dichiarato che la prima opzione è la variante di valico, progetto meno costoso e di più facile realizzazione sul piano tecnico, aggiungendo che non ci sono fondi per il tunnel in quota.