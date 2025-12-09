  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 9 Dicembre 2025
Economia

Moody’s assegna a Regione Fvg rating Baa1, meglio dell’Italia

Fedriga, Fvg riferimento in Italia
Redazione
Autore: Redazione

L’agenzia Moody’s ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia un rating Baa1, superiore a quello attribuito all’Italia.

“L’upgrade riguardante il rating della nostra Regione da Baa2 a Baa1, un gradino più in alto di quello dello Stato italiano – ha detto il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – riconosce la solidità finanziaria e istituzionale del Friuli Venezia Giulia e la qualità della gestione portata avanti in questi anni”.

“La valutazione dell’agenzia – osserva Fedriga – riflette i fondamentali economici della Regione e la sua capacità di mantenere un profilo di bilancio equilibrato, con indebitamento contenuto e adeguata liquidità. Questo risultato pone il Friuli Venezia Giulia al vertice delle Regioni italiane insieme alla Lombardia, diventando quindi un punto di riferimento a livello economico e finanziario del Paese. Il miglioramento della nostra posizione rappresenta inoltre uno stimolo a proseguire con determinazione lungo la strada del rigore, della responsabilità e della programmazione attenta. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che la solidità del Friuli Venezia Giulia potrà continuare a contribuire in maniera significativa alla crescita del Paese”.

L’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli rimarca come il miglioramento del rating certificato da Moody’s rappresenti “la riprova della solidità finanziaria della Regione, costruita con la prudente gestione di questi anni”.

