Addio Piero Susmel, fu tra i fondatori della facoltà di Agraria di Udine

L’Università di Udine e il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali piangono la scomparsa di Piero Susmel, professore ordinario di Nutrizione e alimentazione animale, in pensione da dieci anni. «Stimato dagli allievi e dai colleghi e apprezzato dagli studenti – lo ricorda il rettore Roberto Pinton –, Piero Susmel lascia un incancellabile ricordo nella comunità accademica. Ho conosciuto il professor Susmel quando ero studente a Padova e l’ho poi incontrato a Udine dove ho avuto l’onore di diventarne collega. Amava l’Università di Udine, a cui ha dedicato tutte le sue energie professionali e personali. È grande il dispiacere per la sua scomparsa e forte la vicinanza alla sua cara figlia e collega Sabina».

Già professore incaricato nella Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, dal 1980 è stato un docente che ha attivamente contribuito alla fondazione della Facoltà di Agraria e dell’Ateneo friulano. Ha promosso l’istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Ateneo, di cui è stato il primo preside nel 1999, e del corso triennale di Biotecnologie. È stato anche presidente dell’Azienda agraria universitaria “Antonio Servadei” dell’Ateneo. Per lunghi periodi ha assunto la direzione dell’Istituto di Produzione animale e del Dipartimento di Scienze animali.

Studioso di valore, lascia una ricca produzione scientifica che si connota per originalità dei temi e rigore metodologico. Tra i suoi lavori, che toccano temi rilevanti delle scienze animali, spiccano gli studi sulla fisiologia, biochimica e microbiologia del rumine. Ha in particolare approfondito l’argomento della degradazione delle frazioni azotate degli alimenti, contribuendo a dare slancio alla ricerca sulla nutrizione proteica dei bovini.

Sostenitore convinto dell’innovazione, Piero Susmel ha attivamente contribuito al trasferimento tecnologico a beneficio di aziende e associazioni di produttori. Ha promosso e partecipato a diverse iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, tra cui il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine. All’interno di questo contesto, è stato presidente del Consorzio di ricerca su automazione, robotica e intelligenza artificiale in agricoltura (Autari).

Attento alle esigenze dell’istituzione universitaria, a cui ha dedicato la sua vita, il professor Susmel ha ricoperto numerosi incarichi scientifici e organizzativi, come coordinatore di dottorato e di corsi di studio, delegato del rettore, Presidente del collegio dei direttori di dipartimento, presidente del Policlinico universitario.

Socio dell’Associazione per la scienza e le produzioni animali (Aspa), di cui è stato membro del consiglio direttivo, il suo impegno come ricercatore lo ha portato a essere membro di prestigiosi consigli scientifici, come il consiglio e la segreteria della Federazione europea di scienze animali e di autorevoli accademie, come la British Society of Animal Production.