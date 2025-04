Moruzzo ‘casa’ dei ricchi, a Drenchia i redditi più bassi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Moruzzo risiedono le persone più benestanti del Friuli Venezia Giulia. Secondo il report elaborato da Alessandro Russo di Ires Fvg sulle dichiarazioni Irpef presentate nel 2024, il comune collinare friulano si conferma in vetta per il 14esimo anno consecutivo, risultando, però, solo 78esimo a livello nazionale, con un reddito medio di oltre 31.500 euro. Seguono in graduatoria Pagnacco (30.118 euro), Moimacco (28.348 euro), Duino-Aurisina (28.146 euro) e Udine (circa 28.000 euro).

All’estremo opposto della classifica si trovano i comuni montani e delle Valli del Natisone, caratterizzati da una significativa incidenza di redditi da pensione e valori medi inferiori a 19.000 euro. . Il reddito medio regionale più basso si trova infatti tra gli 85 contribuenti di Drenchia, che riescono a vivere con circa 14.200 euro, 1.183 al mese. Poco più sopra troviamo i comuni di Savogna, Grimacco e Pulfero.

In base alle dichiarazioni, il Friuli Venezia Giulia si conferma al nono posto a livello nazionale per il reddito sudato e guadagnato dai suoi 955.000 contribuenti, ovvero circa 25.700 euro, 1.170 in più rispetto all’anno scorso. La Lombardia si conferma la regione più “ricca” (circa 29.000 euro medi), mentre la Calabria chiude la graduatoria (18.234 euro).

Analizzando i dati provinciali, Trieste presenta il reddito medio più elevato (26.340 euro), mentre Gorizia registra il valore più basso (23.388 euro). Trieste si posiziona inoltre al decimo posto nazionale e al secondo nel Triveneto, dopo Bolzano.

Un dato positivo emerge dall’aumento del numero di contribuenti nel 2024 (+10.548 unità), trainato dalla crescita dei lavoratori dipendenti (+1,9%). Si segnala anche una lieve diminuzione dei pensionati (-0,2%) e un progressivo avvicinamento del reddito pensionistico medio a quello da lavoro dipendente negli ultimi vent’anni.