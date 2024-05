Multe: Trieste il comune che ha incassato di più in Fvg

Trieste è il comune capoluogo di provincia del Friuli-Venezia Giulia che, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha anche messo in luce come il comune abbia riscosso quasi 5,6 milioni di euro, con una sanzione pro capite pari a 28 euro.

In totale, nel 2023, i 4 comuni capoluogo della regione hanno introitato quasi 10 milioni di euro. In seconda posizione troviamo Udine con 2,5 milioni riscossi. Segue Pordenone con 1,3 milioni di multe incamerate. Chiude la graduatoria regionale il comune di Gorizia, con oltre 472.000 euro ricavati da multe per violazione del Codice della Strada.

Limitando l’analisi ai comuni con meno di 4.000 residenti, ai primi posti si posizionano tre comuni della provincia di Udine: Castions di Strada che, a fronte di 3.647 abitanti, nel 2023 ha incassato più di 678mila euro, Bertiolo, che con2.353 abitanti ha riscosso più di 605.000 euro di sanzioni e Varmo (2.653 abitanti, 392mila).