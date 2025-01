Musica, 460 mila euro per bandi 2025 in uscita a primavera

“‘Musicainrete’ è una delle due reti che hanno ricevuto finanziamento regionale tramite il Bando per progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica. Il bilancio di questa formula innovativa è estremamente positivo, sia per la vasta diffusione sul territorio, sia per il coinvolgimento di una larga fascia di popolazione, dai 0 ai 25 anni, in scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, si segnala la capacità di valorizzare ogni singola scuola di musica che ha partecipato alla rete, pur svolgendo direttamente le proprie attività”.

Lo ha osservato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen alla presentazione del bilancio di “MusicaInsieme”, rassegna didattico-musicale delle scuole di musica di “Musicainrete”, durante la quale l’esponente della Giunta Fedriga ha annunciato anche che i fondi per i prossimi bandi in uscita a primavera 2025 sono stati garantiti e anzi aumentati da 420 a 460 mila euro.

“Le scuole accreditate sono circa una sessantina e per il primo anno di attività si tratta di un ottimo risultato. Il Bando per il finanziamento di progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica sarà pubblicato entro il 30 aprile, mentre l’emanazione del Bando per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto, nonché nelle relative discipline collegate è in agenda entro i primi di maggio. Entro il 31 agosto, infine, sarà pronto il Bando per i corsi di studio per l’insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto, con programma didattico di tipo libero” ha reso noto Rosolen.