La musica batte il calcio in Fvg, un milione e mezzo di ingressi a concerti e discoteche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 15,5 milioni di euro di incassi dai biglietti dei concerti in Friuli-Venezia Giulia, con circa 504mila spettatori complessivi e un costo medio dell’ingresso di 30,81 euro, 6,86 sotto la media nazionale. Quello dei grandi eventi musicali è stato il settore di maggior successo nella regione per il 2023 anche grazie agli appuntamenti con Ultimo a Lignano Sabbiadoro (26.935 partecipanti) e i Maneskin a Trieste (25.266), i più seguiti di tutto lo scorso anno.

È quanto si legge nel Rapporto 2023 della Siae, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali. A seguire nella classifica dei guadagni dai biglietti staccati ci sono discoteche e sale da ballo, per una spesa di 13,2 milioni di euro e 938.276 ingressi. Per andare a ballare si pagano in media 14,10 euro, costo nella media italiana. Terzo settore per partecipazione è il calcio: quasi 9,9 milioni di euro da più di 701mila tifosi. Tant’è che, dopo i concerti di Ultimo e Maneskin, seguono tra gli appuntamenti più seguiti i match Udinese-Milan il 18 marzo (24.994 persone sugli spalti), Udinese-Juventus dei 20 agosto (24.990) e Udinese-Napoli del 4 maggio (24.911).

Nella top 5 dei settori che hanno fatto meglio ci sono anche quelli di intrattenimento musicale (9,7 milioni di euro e 648mila spettatori) e le opere di prosa (6,5 milioni e 418mila presenze).