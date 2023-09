Musumeci al Forum Risorsa Mare, proporrò modifica della Costituzione

“Proporrò al Governo nella prossima seduta di promuovere una legge di modifica della Costituzione: inserire all’art.119 un emendamento che dica con assoluta sintesi che ‘la Repubblica tutela e valorizza il mare’, perché la Costituzione italiana non fa alcun riferimento al mare”. Lo ha detto il ministro per la Politica del mare Nello Musumeci, concludendo le due giornate del Forum Risorsa Mare a Trieste.

“Nella nazione maggiormente proiettata sul mare non c’è, e non un dolo né una colpa dei nostri padri costituenti, un riferimento al mare – ha proseguito Musumeci – E’ una conferma di quanto sia prevalente in Italia una cultura terragna rispetto a una cultura marittima che a partire dalle scuole elementari questo Governo intende promuovere per un diverso approccio. Il mare è stato l’elemento trascurato in questi ultimi 80 anni, anche per ragioni geoeconomiche, per il centralismo dell’Europa, lasciando il Mediterraneo al suo destino e poi al protagonismo di altri. Quando il Mediterraneo era un mare di frontiera l’Europa preferiva guardava altrove. Dobbiamo promuovere un nuovo approccio culturale”, ha concluso il ministro.

Musumeci ha sottolineato che “non è la laurea il passaporto per entrare nella buona società”, scelte che hanno “demonizzato l’istruzione tecnica. Il 28% degli studenti universitari è fuori corso, chi si laurea non sempre trova un lavoro idoneo e non troviamo più un falegname, un tornitore, un artigiano”, ha concluso Musumeci.