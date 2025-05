My personal finance, lo Stellini vince il premio per il miglior progetto in tema di economia e finanza

Liceo Stellini al primo posto, seguito da un team interscolastico formato da Stellini e Deganutti, e al terzo posto il Liceo Malignani: sono i tre primi classificati a “My personal finance”, il progetto sviluppato all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) che oggi è culminato nella premiazione degli elaborati finali in Camera di Commercio Pordenone-Udine, co-organizzatrice dell’iniziativa assieme a Dies dell’Università di Udine e in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti di Udine, che ha finanziato il premio. Premio che si concretizzerà sotto forma di buoni per l’acquisto di libri, che saranno recapitati nei prossimi giorni alle scuole vincitrici.

Il percorso formativo, che ha l’obiettivo di far familiarizzare gli studenti con il tema dell’economia e della finanza più attuali e si è sviluppato per 30 ore durante l’anno scolastico, ha visto la partecipazione di 9 gruppi. Di tutti i “project work” presentati, tre sono stati appunto premiati oggi (giovedì 13) in Sala Valduga.

A rappresentare il lavoro primo classificato dello Stellini sono stati Enrico Maria Tabacchi, Alice Del Fabro, Alice Fornaro, Aurora Pali e Alice Ioan, con “La politica dovish del Giappone”, in cui si sono distinti per l’approfondimento puntuale e ben articolato del tema, dimostrando grande interesse e capacità di analisi. È stata particolarmente apprezzata anche la cura nella realizzazione grafica della presentazione. Il secondo classificato è stato un team fra studenti di più scuole, composto da Roberto Ambrosio del Liceo Marinelli; Gioele Muraro, Francesco Giorgiutti e Sara Tomada dello Stellini; Aleksander Fresku, Marta Tosolini e Diana Strizzolo del Deganutti. Il lavoro è stato una approfondita disamina del Bull market, il mercato rialzista, contraddistinto da un progressivo aumento dei prezzi delle attività finanziarie e da aspettative ottimistiche. A chiudere il podio, il progetto “La colomba nell’economia: un approccio accomodante”, studio che ha posto in luce la figura di chi sostiene una politica monetaria più flessibile, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e l’occupazione realizzato, tendendo a favorire una riduzione dei tassi di interesse. Il lavoro è stato presentato da Fabiano Bin, Davide Costanzo, Niccolò Bianchi, Lorenzo Salerno e Gaia Cazzato del Liceo Malignani. Ottima anche in questo caso la struttura e la forma della presentazione.