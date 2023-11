Nasce “Che Impresa!”, Telefriuli e Confindustria per avvicinare i giovani al lavoro

Martedì 21 novembre, nella Sala Riunioni del Malignani, a Udine, è stato firmato un accordo tra l’ISIS “A. Malignani”, Confindustria FVG e Telefriuli.

Dopo i saluti del Dirigente scolastico prof. ing. Oliviero Barbieri, gli interventi del Direttore di Confindustria FVG dott. Michele Nencioni e del Capogruppo del Gruppo Materiali da Costruzione, Alexandro Luci, la dottoressa Alessandra Salvatori di Telefriuli ha spiegato nel dettaglio il progetto. Infine, la professoressa Cecilia Rizzotti, referente e tutor PCTO del progetto, ha illustrato i dettagli operativi per gli studenti. La loro esperienza si configurerà infatti come percorso formativo di sviluppo di competenze trasversali e di orientamento. Gli studenti coinvolti si recheranno nelle aziende e, tramite video e interviste, faranno conoscere al pubblico le eccellenze tra le aziende del territorio. Uno degli obiettivi del progetto, infatti, è quello di superare la discrasia tra come la fabbrica viene percepita dall’opinione pubblica e com’è nella realtà, anche nell’ottica del recruiting. Come nascono i prodotti in azienda? Come raccontare cosa fa un’azienda? Il modo migliore è farlo attraverso gli occhi attenti e curiosi degli studenti. Così gli studenti del Malignani saranno coinvolti attivamente in tutto il percorso di creazione del programma: dall’ideazione alla pianificazione e alla registrazione in azienda di ciascuna puntata. Scopriranno il dietro le quinte della televisione, saranno protagonisti e non spettatori, costruiranno qualcosa di mai fatto prima. Con la nuova trasmissione “Che impresa!” porteranno nelle case le loro emozioni e curiosità. GUARDA IL VIDEO