Nasce Confin Hub, nuovi servizi su misura per la digitalizzazione e la Cybersecurity

Anche il Friuli è protagonista del grande piano nazionale di Confindustria per la digitalizzazione delle imprese. Confindustria Udine e il suo Digital Innovation Hub, infatti, hanno dato il via operativo del Progetto ConfIN Hub, l’iniziativa di sistema promossa da Confindustria e finanziata con fondi PNRR per accompagnare le imprese italiane – in particolare le PMI – nel percorso verso la trasformazione digitale e il rafforzamento della cybersecurity.

Grazie a ConfIN Hub, le aziende friulane possono oggi accedere a servizi di assessment e consulenza personalizzata, con un supporto concreto per costruire strategie digitali e proteggere il proprio patrimonio informativo.

“È una grande occasione per il nostro sistema produttivo – spiega Dino Feragotto, Coordinatore del DIH Udine e della Commissione Innovazione di Confindustria Udine –. Portiamo sul territorio strumenti e competenze per rendere l’innovazione accessibile e concreta, anche per le realtà di dimensioni più contenute. È il momento giusto per compiere un salto di qualità.”

COSA OFFRE CONFIN HUB?

Il progetto si articola in percorsi modulari pensati per rispondere alle diverse esigenze delle imprese:

– First Assessment Digitale: Analisi del livello di maturità digitale della propria impresa. Attraverso un’analisi strutturata dei processi aziendali, questo servizio consente di identificare punti di forza e aree di miglioramento, offrendo una panoramica chiara e dettagliata dello stato attuale dell’azienda in termini di digitalizzazione. I risultati ottenuti permettono di delineare una roadmap personalizzata, orientando l’impresa verso percorsi di innovazione efficaci e mirati;

– Orientamento Strategico: Sulla base dei risultati del first assessment, le imprese ricevono supporto personalizzato per definire un action plan operativo e attivare il proprio ecosistema di innovazione;

– Cybersecurity Assessment: Pensato anche in funzione degli obblighi previsti dalla nuova Direttiva europea NIS2, il servizio offre l valutazione strutturata della resilienza informatica dell’impresa: analisi dei rischi, rappresentazione grafica dei risultati, roadmap di intervento e, su richiesta, un modulo formativo introduttivo per i dipendenti, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza digitale in tutta l’organizzazione.

FINO AL 100% DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Grazie al sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i servizi del progetto sono erogati a condizioni economiche fortemente agevolate: 100% gratuito per micro e piccole imprese, -90% per le medie imprese e -40% per grandi imprese. Le agevolazioni sono concesse in regime GBER o de minimis e l’accesso avviene in ordine cronologico fino a esaurimento risorse.

IL RUOLO DEL DIH UDINE

Costituito nel 2018, il Digital Innovation Hub Udine è parte della rete nazionale dei DIH di Confindustria. Da anni opera in sinergia con università, competence center, centri di ricerca e partner tecnologici per offrire accompagnamento strategico all’innovazione d’impresa.

“Non si tratta di una consulenza generica – spiega Franco Campagna responsabile del DIH Udine, che si trova a palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine –, ma di un vero e proprio affiancamento operativo. Ogni azienda è seguita in modo personalizzato, con una metodologia consolidata e una visione di sviluppo orientata al futuro. È un’opportunità che nessuna impresa dovrebbe lasciarsi sfuggire”.