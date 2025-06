Nasce ‘Impresa Futuro” con un focus sulla siderurgia

Interpretare le grandi trasformazioni industriali e sociali che ci attendono, costruendo visioni e strategie condivise per il domani: è questo l’obiettivo del progetto “Impresa Futuro”, promosso congiuntamente da Confindustria Udine e Università degli Studi di Udine, in collaborazione con iNEST – interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem.

Il convegno di lancio del progetto, dal titolo “Siderurgia 2050”, avrà luogo venerdì 27 giugno alle 16.30, in Confindustria Udine, nella Torre di Santa Maria, e sarà l’occasione per presentare in anteprima l’omonimo report strategico, oltre a un innovativo allestimento multimediale a cura del Digital Storytelling Lab dell’Ateneo friulano, in un dialogo tra industria, accademia e istituzioni.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, Roberto Pinton, magnifico rettore dell’Università di Udine, Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Seguirà la presentazione dello studio “Siderurgia 2050” da parte di Angelo Montanari, coordinatore del progetto iNEST, e dell’allestimento digitale a cura di Mariapia Comand, responsabile Digital Storytelling Lab dell’Università di Udine.

L’incontro proseguirà poi con la tavola rotonda, moderata da Paolo Mosanghini, vicedirettore del Gruppo NEM, che vedrà confrontarsi protagonisti di primo piano dell’industria e del mondo accademico: Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, Giacomo Mareschi Danieli, CEO di Danieli & C., e Franco Bonollo, professore ordinario di Metallurgia all’Università di Padova e presidente del consorzio iNEST.

A chiudere l’appuntamento, un momento conviviale negli spazi della “Vetrina dell’ingegno” e “Impresa Futuro”, all’interno della Torre di Santa Maria.