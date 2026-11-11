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Economia

Nasce la Fondazione Banca di Udine ETS

Presentata al Salone del Popolo la nuova realtà dedicata alla promozione del benessere sociale, culturale e comunitario del territorio di Udine
Redazione
Autore: Redazione

È stata presentata, presso il Salone del Popolo del Comune di Udine, la Fondazione Banca di Udine ETS, nuovo ente del Terzo Settore promosso da Banca di Udine Credito Cooperativo con l’obiettivo di dare ulteriore forza, continuità e struttura all’impegno della banca a favore delle comunità locali.

La Fondazione nasce per sostenere e promuovere iniziative di interesse generale attraverso contributi economici, servizi e progettualità proprie, intervenendo nei principali ambiti che incidono sulla qualità della vita delle persone: il sostegno sociale e sanitario, l’educazione e le opportunità per i giovani, la valorizzazione della cultura e della ricerca, la tutela dell’ambiente e la promozione dei diritti e della coesione sociale.

«Con la Fondazione la Bcc Banca di Udine rafforza il proprio impegno verso il territorio», dichiara il dott. Lorenzo Sirch, Presidente di Banca di Udine Credito Cooperativo. «Abbiamo voluto un ente indipendente e trasparente, che coinvolgerà i Comuni nella scelta delle priorità e metterà al centro le persone e le comunità. La Fondazione rappresenta un passaggio importante nel percorso della nostra Banca e nella volontà di rendere sempre più efficace e strutturato il sostegno alle realtà locali. In questa fase di avvio della Fondazione, potremo contare sulla guida di Lionello D’Agostini, la cui esperienza, competenza e profonda conoscenza del territorio rappresentano una garanzia per il buon avvio di questo importante progetto.»

Per accompagnare la Fondazione nella sua fase di avvio, la presidenza è stata affidata a Lionello D’Agostini, affiancato da un Consiglio di Amministrazione transitorio composto da Luisa De Marco e Mauro Verona; l’incarico di Sindaco unico è stato invece affidato a Gino Colla.

«Accogliendo questo importante incarico, desidero innanzitutto esprimere al Presidente Lorenzo Sirch e all’intero Consiglio di Amministrazione sentimenti di viva gratitudine per la fiducia manifestata nei miei confronti, consapevole tuttavia di assumere una forte responsabilità oggettiva rispetto alle legittime aspettative di chi questa nuova realtà l’ha ideata e voluta.» afferma Lionello D’Agostini, Presidente della Fondazione. «Desidero inoltre assicurare ogni possibile impegno al servizio di questa sfidante impresa ideata a beneficio del territorio e delle sue istituzioni, raccogliendo l’eredità storica delle nostre banche locali e rilanciandola in termini attuali sui principi e sui valori perpetui di solidarietà, mutualità e di coesione sociale, caratteri distintivi peraltro del popolo friulano.

In tal senso la nuova Fondazione nasce per rinnovare e rimarcare la vicinanza alle Istituzioni, alle Associazioni e alle realtà presenti sul territorio e, ascoltandone le esigenze, poter condividere percorsi di sostegno e di sviluppo delle nostre comunità così ricche di iniziative, di idee e di stimoli per le nuove generazioni, così come per le altre componenti sociali e, poter infine produrre benefici concreti e duraturi.

Di fondamentale importanza in questa fase di avvio del nuovo tragitto rimane comunque il rapporto di assistenza e collaborazione con la Banca di Udine e con il soggetto che nascerà dalla sua nuova aggregazione.»

Uno degli elementi distintivi della nuova Fondazione Banca di Udine ETS riguarda il modello di governance. L’indirizzo strategico sarà affidato a un Organo di Indirizzo composto da 19 membri, di cui undici nominati dalla Banca e otto individuati attraverso candidature espresse dai Comuni di Udine, Pasian di Prato, Campoformido, Tavagnacco, Pagnacco, Martignacco, Pozzuolo del Friuli e Manzano. Sarà questo organismo a individuare periodicamente gli ambiti prioritari di intervento, approvare il bilancio e nominare gli organi amministrativi e di controllo.

I settori sui quali concentrare le risorse saranno, infatti, definiti con programmazione triennale dall’Organo di Indirizzo, mentre la selezione dei progetti avverrà attraverso procedure e regolamenti interni improntati ai principi di trasparenza, imparzialità e motivazione delle scelte. Lo Statuto prevede inoltre rigorosi requisiti di professionalità e onorabilità per tutti gli incarichi, specifiche norme sul conflitto di interessi e l’incompatibilità con cariche politiche e amministrative, a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della Fondazione.

«La Fondazione non nasce per sostituire quanto già esiste sul territorio, ma per contribuire a creare connessioni, favorire collaborazioni e mettere a sistema risorse e competenze a beneficio della collettività», conclude D’Agostini. «L’ambizione è quella di diventare un punto di riferimento per chi opera con serietà e responsabilità a favore della comunità, contribuendo a costruire opportunità di crescita, inclusione e sviluppo per il nostro territorio.»

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