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Nasce labvillage.it, la piattaforma digitale che grazie all’AI connette aziende e ricerca

Progetto guidato dall’Ateneo di Udine nell’ambito di iNEST, investimento di 160mila euro
Redazione
Autore: Redazione

Una piattaforma digitale che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per connettere imprese, ricercatori, laboratori e università per accrescere la competitività del Nord-Est. È “labvillage.it” (https://labvillage.it/) il nuovo ambiente operativo online creato per superare il divario tra fabbisogni del sistema produttivo e ricerca scientifica. Il progetto, coordinato dall’Università di Udine, è stato sviluppato, con un investimento di circa 160mila euro, dal consorzio iNEST, l’ecosistema per l’innovazione del Triveneto. La piattaforma unisce virtualmente i nove Lab Village di iNEST appartenenti alle università: di Udine, Bolzano, Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, Padova, Sissa, Trento, Trieste, Verona e al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs).

La piattaforma è stata presentata oggi all’Uniud Lab Village, il polo della ricerca integrata e mista con le imprese dell’Ateneo friulano. Erano presenti, fra gli altri: il rettore, Angelo Montanari; l’assessore regionale a lavoro, formazione, istruzione e università, Alessia Rosolen; il direttore di Confindustria Udine, Michele Nencioni, e il presidente di iNEST, Franco Bonollo.

«La rete dei Lab Village – ha detto Angelo Montanari – è un’opportunità strategica per l’innovazione del tessuto produttivo del nord est. Essa connette oltre cento laboratori insediati nei nove Lab Village triveneti, gli hub congiunti università-impresa dell’ecosistema iNEST, dando origine a un ambiente collaborativo, aperto a imprese e gruppi di ricerca in grado di competere sui mercati globali».

Cos’è

labvillage.it offre una serie di strumenti per l’innovazione collaborativa. Come l’intelligenza artificiale della piattaforma che analizza profili ed esigenze facilitando la selezione e l’accoppiamento tra ricercatori con competenze specifiche e imprese in cerca di soluzioni di ricerca & sviluppo. La piattaforma consente, inoltre, di creare il proprio profilo di ricercatore o impresa, unirsi ai gruppi di interesse e interagire con una community attiva per scoprire opportunità di collaborazione. Grazie a labvillage.it sarà anche possibile avviare progetti congiunti e sfruttare gli strumenti di coworking digitale del sito per gestire team, condividere documenti, pianificare e comunicare in tempo reale.

Destinatari

La piattaforma, coordinata da Adriano Biason, è dedicata, soprattutto, alle aziende prive di un reparto “ricerca & sviluppo”. Grazie a labvillage.it sarà infatti possibile accedere direttamente a laboratori congiunti e ai ricercatori del Nord-Est potenziando le possibilità di crescita aziendale. Inoltre, ricercatori e università potranno mettere “in vetrina” le proprie specializzazioni e cercare collaborazioni con il mondo produttivo. L’intelligenza artificiale aiuterà a trovare le opportunità di progetto più pertinenti con un semplice “clic”. 

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