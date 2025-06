Nasce prima ambasciata FVG dell’Art Directors Club Italiano

Art Directors Club Italiano, nato nel 1985 a Milano per diffondere qualità nella comunicazione pubblicitaria, è un vero punto di riferimento per professionisti creativi e studenti di queste discipline. Dal 2017 ADCI promuove inoltre il Premio EQUAL, per l’abbattimento in comunicazione e nei media degli stereotipi di genere, origine, età, orientamento sessuale, disabilità e malattia riconoscendo e valorizzando l’impegno contro le discriminazioni.

L’associazione, celebrando i 40 anni di attività, incrementa la presenza sul territorio grazie alla rete delle sue ambasciate locali, nate per promuovere e creare connessioni tra creatività e professione, coinvolgendo in eventi nazionali e internazionali studenti e giovani talenti della comunicazione, della pubblicità e del design. Tra le varie iniziative promosse, diversi sono gli eventi in programma come concorsi, tavole rotonde e incontri che possono diventare occasioni di crescita formativa.

Con queste premesse ADCI si presenta in Friuli Venezia Giulia con due professionisti del settore, scelti per la sinergia delle diverse esperienze come Local Ambassador.

A Trieste Maria Teresa Cavallar art director pubblicitaria formata al Politecnico del Design di Milano, dove ha lavorato per 20 anni in agenzie internazionali. Rientrata in Regione ha insegnato grafica e art direction a Scienze della Formazione di UniTS creando e organizzando, con il patrocinio di ADCI, il contest creativo Dai Avrai dedicato agli studenti con mostre e stage finali. Attualmente collabora con lo studio di progettazione grafica Work in Progress Plus (wiponline.it) a Duino.

A Udine Filippo Girardi, partner e Client Director di PM2, agenzia di comunicazione integrata, si occupa di brand e marketing strategy, gestendo progetti di comunicazione al fianco di aziende italiane ed esterein ambito design, outdoor, food & beverage, fashion, industrial e servizi.

“Continua il nostro impegno sui territori con rinnovata forza, ed energia. Con il Consiglio intendiamo impegnarci ancor di più per rendere la presenza del Club ancora più vicina contribuendo ad allargare ed elevare una cultura della comunicazione in linea con i nostri valori”, il commento di Stefania Siani, Presidente ADCI.

In attesa di nuovi appuntamenti regionali, Art Directors Club Italiano invita i creativi freelance e gli studenti di tutte le regioni italiane a condividere gli eventi di giugno (adci.it/adci/giovani)

GVDE – Grande Venerdì Di Enzo Portfolio Review – 13 giugno 2025

In ricordo di Enzo Baldoni, copywriter e giornalista scomparso in Iraq nel 2004, torna la grande portfolio review italiana. Occasione unica per studenti e freelance di ricevere feedback da professionisti del settore. Per la prima volta, l’evento si svolge in contemporanea in 13 città italiane e per il Nord Est quest’anno l’appuntamento è allo IUSVE di Mestre.

ADC*E Awards 2024/25 – Call for Entry Deadline: 7 luglio 2025.

Sono aperte le iscrizioni ai premi europei ADC*E Art Directors Club of Europe, che celebrano l’eccellenza creativa del continente. Cercasi studenti creativi interessati perché gli ADC*E Student Awards sono stati ideati al fine di valorizzare e premiare i migliori talenti della categoria ed ottenere visibilità internazionale (adceurope.org)

Gli Awards sono traguardi vincenti, ecco perché parliamo di leoni. ADCI è infatti rappresentante ufficiale di Cannes Lions per l’Italia al Cannes Lions International Festival of Creativity, in programma dal 16 al 20 giugno, che vede nelle Giurie di quest’anno il nome di Stefania Siani, presidente ADCI.