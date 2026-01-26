Nasce UIL FPC, la Federazione Poste e Comunicazioni del Fvg

“Uilcom e Uil Poste del Friuli Venezia Giulia si sono unite per dare vita a una nuova categoria che si chiamerà UIL FPC del Friuli Venezia Giulia, Federazione Poste e Comunicazioni. Abbiamo approvato il nuovo statuto e il regolamento delle norme di attuazione allo statuto. È una data importante per la nostra organizzazione perché diamo il via a un nuovo percorso politico e sindacale che ci vedrà sicuramente in prima linea per la difesa e la tutela dei lavoratori e per ridare dignità ai salari in questo paese”. Così il segretario generale di Uil Poste del Friuli Venezia Giulia, Ugo Spadaro, al termine dell’assemblea ieri pomeriggio a Udine, in cui i delegati di Uil Poste e Uilcom, alla presenza del segretario generale UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn, hanno ufficializzato l’unione delle due categorie, approvato il nuovo statuto di Uil Fpc e i passi necessari per il congresso regionale della nuova categoria che si svolgerà il 28 aprile prossimo.

“La forza di questa nuova categoria, intanto è costruire una massa critica di iscritti iniziali molto importante: superiamo di gran lunga 700 iscritti a livello di Friuli Venezia Giulia – spiega Luca Mian, segretario generale di Uilcom del Friuli Venezia Giulia –. Avremo delle risorse fresche, nuove, delle persone già formate che potranno sperimentarsi in tutti i settori di questa nuova federazione e dare maggior rappresentatività alle persone, rafforzare la categoria e sviluppare ancora di più la nostra presenza nell’ambito regionale”. Uil Federazione Poste e Comunicazioni parte da una base congressuale di iscritti paritetica tra Uil Poste e Uilcom, che produrrà organismi paritetici e una segreteria di 5 componenti. Questa includerà il segretario generale e il segretario generale aggiunto, funzioni che fino al congresso sono ricoperte da Spadaro e Mian.