Nasce un’alleanza per promuovere il futuro Centro della Sedia a Manzano

Il Comune di Manzano e il Cluster Legno Arredo FVG hanno siglato una convenzione che li vedrà collaborare alla progettazione e alla promozione del Centro divulgativo della Sedia. Obiettivo: dare il meritato valore a un territorio simbolo e motore dell’economia regionale. Firmatari dell’accordo il sindaco di Manzano, Piero Furlani, e il presidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG, Edi Snaidero; alla sigla del documento erano presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura Silvia Parmiani, l’assessore alle Attività produttive e Turismo Annamaria Chiappo, il direttore generale del Cluster Carlo Piemonte con la consigliera Manuela Montina.

Manzano, capitale del Distretto della Sedia e simbolo della capacità manifatturiera friulana del mondo del legno-arredo, intende così rilanciare il proprio ruolo attraverso una visione ambiziosa che unisce tradizione, innovazione e internazionalità. La strategica struttura si inserirà in un disegno di riqualificazione urbana più ampio e organico, iniziato con il rinnovo della sede legale del Cluster in Villa Tavagnacco nel 2022, per poi proseguire nel 2023 con la Innovation Platform | Ecodesign e Sostenibilità realizzata grazie all’intervento di Banca360FVG, in adiacenza al centro di catalogazione e di documentazione che ospita l’archivio Promosedia. Ora, con il Centro di divulgazione si vuole sviluppare una struttura che guarda alla storia del Distretto e soprattutto al futuro di un territorio che impiega oltre 4.000 addetti ed esprime oltre 800 milioni di fatturato all’anno per il settore.

L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere il territorio attraverso gli spazi multifunzionali capaci di accogliere creatività, design e cultura manifatturiera; dall’altro, attrarre talenti e operatori del settore per rafforzare l’identità internazionale del Distretto della Sedia, puntando anche sul turismo “business-oriented”. La convenzione stabilisce che il Cluster si occuperà della progettazione per la gestione di un contest chiamato a valutare le proposte di allestimento del futuro Centro, concordando con il Comune le linee guida, le tematiche, i criteri di partecipazione, le modalità di valutazione. Saranno coinvolti designer internazionali, esperti e istituzioni accademiche per garantire qualità e visibilità dell’iniziativa. Parallelamente, verrà elaborata una strategia di comunicazione integrata e sviluppata una piattaforma online. Previsti anche eventi pubblici di lancio per coinvolgere la comunità e gli stakeholder locali.

La collaborazione prevede altresì la stesura di un piano integrato per il turismo professionale: verranno analizzati i dati territoriali, le imprese locali (con attenzione a quelle attive sui mercati esteri), l’offerta turistico-culturale, con l’obiettivo di attrarre operatori del settore e consolidare il ruolo del futuro Centro come polo divulgativo e attrattivo. Due distinti gruppi di lavoro, coordinati da una cabina di regia congiunta, supervisioneranno le attività.

“Finalmente Manzano, tramite questa sinergia, potrà esprimere tutte le potenzialità di una zona che ha dato tanto, sta dando e ancora darà – commenta il sindaco Furlani -. Dobbiamo affrontare un mondo turbolento ed è meglio farlo assieme: istituzioni, Cluster e imprese, non solo del Manzanese”. “L’accordo è motivo di orgoglio per il territorio, e rientra in un progetto più ampio che punta a far tornare ad essere quest’area un motore dell’innovazione – aggiunge il presidente Edi Snaidero -. Il centro divulgativo, in sinergia con la Platform e la futura Design Factory, iniziativa lungimirante sostenuta dalla Regione e a cui noi tutti fortemente crediamo, fa parte di un grande progetto di sistema che porterà valore non solo ai produttori di arredo del Manzanese, ma all’intero comparto e all’economia del design friulano”.