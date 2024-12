Natale al Palmanova Village: domenica parte la caccia al tesoro con gli elfi

A Palmanova Village il Natale è arrivato e dà appuntamento per tutto il mese di dicembre con una serie di attività speciali a tema da condividere in famiglia o con gli amici. Fanno da sfondo al ricco calendario natalizio gli speciali allestimenti che hanno invaso di luci e colori le vie e le piazze, a partire dal maxi albero alto 8 metri nella piazza centrale.

Si inizia domenica 8 dicembre con la Caccia al tesoro degli Elfi dedicata ai più piccoli: le famiglie saranno messe alla prova in un’avvincente caccia al tesoro per risolvere gli enigmi disseminati nel Villaggio, ritirando la mappa e la lista degli indizi. Chi riuscirà nella missione, vincerà un dolce regalo.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre saranno due giornate dedicate agli appassionati di video e social: nella piazza centrale sarà posizionato uno “spin booth 360°”, ossia una pedana girevole dotata di videocamera per creare il proprio video in movimento da condividere con gli amici. Come sfondo, la speciale scenografia degli allestimenti natalizi del Villaggio.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, ancora spazio alla creatività e alla fotografia con l’allestimento di un angolo dedicato a foto e selfie, da soli o in compagnia: verranno consegnate gratuitamente sia la stampa della foto sia il formato digitale.

Inoltre, per tutti i weekend prima del Natale, a partire da sabato 7 dicembre e anche il 23 e 24, saranno disponibili gratuitamente il servizio di impacchettamento regali, confezionati da un’artista, e il servizio di personalizzazione dei biglietti d’auguri, realizzati da un amanuense professionista.

Proseguono anche i nuovi orari della ristorazione: con “Rimani a cena da noi”, i bar e i ristoranti sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 21 mentre venerdì, sabato, domenica e nei festivi l’orario prolungato è dalle ore 9 fino alle 22, permettendo di scegliere tra diverse proposte food per l’aperitivo o per una cena in famiglia o con gli amici, come Dall’Ava Prosciutterie, La Piadineria, Hamerica’s, e I Love Poke.