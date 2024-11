Il Natale dei commercianti di via Rastello punta su storia, arte e Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La rinascita di via Rastello e Borgo Castello a Gorizia passa anche attraverso le iniziative natalizie. E’ il convincimento di ConfCommercio che ha puntato forte su questa zona della città per le proprie attività dell’Avvento. Centro nevralgico sarà la Bottega del Cappello, lo storico negozio della zona diventato info-point e struttura di riferimento per la valorizzazione di quell’area della città. Proprio quegli spazi hanno ospitato la presentazione delle varie iniziative messe in campo dai commercianti per il periodo pre-natalizio, a partire da uno speciale calendario dell’Avvento dedicato alla storia e all’arte goriziana, proseguendo con la presentazione dell’opuscolo cartaceo “La Via del Borgo”, che racconta le peculiarità del territorio, ed infine con le quattro passeggiate tematiche alla scoperta dei luoghi iconici del centro storico.

Tra le iniziative messe in campo da ConfCommercio particolarmente simbolico soprattutto il calendario dell’Avvento, che vuole essere una sorta di conto alla rovescia non solo natalizio, ma anche con vista verso l’ormai imminente appuntamento con Go 2025.