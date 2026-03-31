Natale Ditel è il nuovo segretario generale dei porti di Trieste e Monfalcone

Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. La nomina è avvenuta oggi, su proposta del presidente Marco Consalvo, nel corso del primo comitato di gestione, presieduto dallo stesso Consalvo.

Il Comitato ha espresso voto unanime, con il consenso di tutti i componenti: oltre al Presidente, la Capitaneria di Porto, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, a conferma di una scelta pienamente condivisa.

Avvocato, classe 1964, originario di Cagliari, Ditel è una figura tecnica con una lunga esperienza nel sistema portuale italiano. È stato segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dal 2018 al 2026, per due mandati consecutivi.

Nel corso della sua attività ha maturato una competenza a 360 gradi nell’amministrazione portuale: dal coordinamento della segreteria tecnico operativa all’attuazione delle direttive di indirizzo, dalla gestione del personale e delle relazioni sindacali fino ai processi di costruzione di una governance unitaria dei porti sardi. Un percorso che gli ha consentito di seguire da vicino l’operatività quotidiana di un sistema portuale.

Il suo più recente incarico è stato quello di dirigente della Security presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ( porti di Genova), ricoperto nel 2026.

“Con questa nomina – ha affermato Marco Consalvo – rafforziamo in modo significativo la struttura dell’Authority. Ditel ha un profilo tecnico ed è un professionista che conosce da vicino l’operatività quotidiana dei porti, la macchina amministrativa e le dinamiche del lavoro portuale”. “La sua esperienza – ha aggiunto il presidente – ci consente di contare su una figura capace di garantire continuità, ma anche di imprimere un’accelerazione concreta alle attività e ai progetti in corso”.

Il neo Segretario Generale, che si insedierà il prossimo 13 aprile, ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Consalvo per la fiducia accordatami e ringrazio i componenti del comitato che mi hanno votato. È per me un grande onore assumere l’incarico di segretario generale dei porti di Trieste e Monfalcone, un sistema che rappresenta non solo un’eccellenza italiana, ma un punto di riferimento nel panorama logistico internazionale ed europeo. Sento forte la responsabilità di servire un’istituzione che è il motore economico del territorio e porta di accesso per i mercati dell’Europa centro-orientale. Lavorerò garantendo il massimo dialogo con le lavoratrici e i lavoratori e tutta la comunità portuale”.