Nautica: 650mila euro su tre linee contributive per la filiera

“La Regione Friuli Venezia Giulia compie un nuovo e importante passo a favore della crescita e della valorizzazione del comparto nautico locale. Con questo Regolamento attuativo mettiamo a disposizione 650 mila euro per tre nuovi canali contributivi dedicati alle imprese della cantieristica, alle darsene e ai porti marini e più in generale alla promozione del settore”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento con cui vengono disciplinate tre diverse linee contributive riservate al settore della nautica in attuazione della nuova legge entrata in vigore lo scorso 1 gennaio.

“Con questi tre bandi, che verranno aperti a breve, la Regione intende rafforzare l’intero comparto nautico, favorendo competitività, sostenibilità e attrattività, in un’ottica di sviluppo economico integrato e di valorizzazione delle eccellenze territoriali” ha commentato ancora Bini. Con un primo canale si dà sostegno alla competitività e agli investimenti delle imprese della filiera cantieristica e della nautica da diporto, con una dotazione di 200mila euro. Il secondo canale riguarda l’innovazione nei porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici: sono stati stanziati 300mila euro per promuovere progetti di ammodernamento e innovazione delle strutture e dei servizi turistico-nautici regionali. Il terzo canale sostiene la promozione del settore nautico: grazie a una dotazione di 150mila euro, gestita tramite concessione delegata a PromoTurismoFVG, saranno sostenute iniziative di valorizzazione, comunicazione e promozione dell’offerta nautica del territorio. In merito al primo canale, i soggetti beneficiari sono le PMI manifatturiere, compresa subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto, con sede legale o operativa in FVG.

L’intensità dell’aiuto è pari al 25% della spesa ammissibile a fondo perduto. Le spese ammissibili sono le prestazioni di servizi; acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature e beni immateriali per il periodo di utilizzo nell’ambito del progetto, realizzazione di prototipi, materiali di consumo; spese per l’ottenimento e la convalida di brevetti di proprietà dell’impresa; spese per la costituzione, l’avvio e lo sviluppo di reti d’imprese e start up; le consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati, in questo caso fino ad un massimo del 20% della spesa. La seconda linea è rivolta a proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici afferenti al comparto nautico situati in Friuli Venezia Giulia. L’intensità del contributo è pari all’80% della spesa ammissibile e fino a un massimo di 100mila euro. Un ulteriore 20% di aiuto è previsto in caso di miglioramento di almeno una classe energetica. Sono finanziabili interventi di innovazione tecnologica, rinnovo delle attrezzature e degli impianti, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili, miglioramento qualitativo dei servizi al fine di sostenere la nautica e il suo indotto. Sono incluse nelle spese ammissibili gli interventi di ristrutturazione manutenzione, inclusi gli impianti per l’aumento dell’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica; la realizzazione di parcheggi a servizio dell’area; gli arredi interni ed esterni; l’acquisto di attrezzature e macchinari; le spese tecniche e di collaudo, nella misura massima del 20%.

La terza linea contributiva è rivolta sempre a proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici afferenti al comparto nautico situati in Friuli Venezia Giulia e scuole nautiche. L’importo massimo concedibile va da 2mila a 5mila euro per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il Programma annuale della nautica di PromoTurismoFVG.