Nel 2023 la popolazione del FVG è cresciutagrazie agli stranieri

Grazie agli stranieri, nel corso del 2023 la regione Friuli Venezia Giulia ha guadagnato 3.500 abitanti, nonostante il crollo delle nascite. Ed è diventata la più attrattiva d’Italia dopo l’Emilia Romagna, almeno per quanto riguarda le migrazioni dalle altre parti dello Stivale. E’ quanto risulta dalle stime dell’Istat, che oggi ha pubblicato i principali indicatori demografici riguardanti lo scorso anno.

Stando alle cifre dell’Istituto statistico, il primo gennaio 2024 In Fvg risiedevano un milione 195mila 800 persone, + 0,13% rispetto a un anno prima. La variazione è dovuta alla maggiore presenza di stranieri, quasi 6mila in più, che hanno compensato i 2.300 italiani in meno. A crescere sono tutte le province, soprattutto Pordenone (+3,3%) e Gorizia (+2,9%), tranne quella di Udine (-0.2%). La crescita regionale è dovuta all’alto tasso migratorio interno, +2,2 ogni mille abitanti, e al buon tasso migratorio dall’estero, +5,4 ogni mille abitanti, superiore di un punto rispetto alla media nazionale.

Il FVG resta la seconda regione più vecchia d’Italia. In particolare, preoccupano i pochi bambini fino a 9 anni residenti, il 6,8% della popolazione. Peggio di noi solo Sardegna e Liguria. Nel 2023 le nuove nascite sono state solo 7mila, il 4,1% in meno rispetto al 2022. Crolla anche il numero dei figli per donna, solo 1,21.

Infine, la speranza di vita. Gli uomini raggiungono quota 81,1 anni, 6 mesi in più, le donne 87,7 anni, 3 mesi e mezzo in più rispetto all’anno precedente. GUARDA IL VIDEO