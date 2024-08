Nel 2023 oltre un milione di libri scolastici ordinati con Coop Alleanza 3.0

Estate tempo di vacanze ma anche di preparativi per quando a settembre suonerà la campanella che segna il ritorno tra i banchi. Tra il materiale scolastico più importante ci sono i testi scolastici. Coop Alleanza 3.0 racconta i principali trend di spesa e di preferenze dei consumatori in questo particolare segmento fotografandoli dall’osservatorio dei suoi oltre 350 negozi distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

I libri di testo? Da più di vent’anni si acquistano con Coop

Da oltre vent’anni la Cooperativa offre il servizio di ordine e ritiro dei testi per le scuole primarie di secondo grado, per le scuole superiori, fino all’università.

Nel corso degli anni il servizio di prenotazione e ritiro si è tenuto al passo con i tempi: è possibile prenotare i libri scolastici sul sito www.librochevuoitu.it , accedendo con le credenziali utilizzate per il sito di Coop Alleanza 3.0, e valide per tutti i siti della Cooperativa. I testi sono offerti con lo sconto del 15% sul prezzo di copertina e, come negli anni precedenti, è disponibile l’elenco della specifica classe o il singolo titolo per una ricerca più mirata. Quest’anno i libri si possono ordinare anche in alcuni negozi, tra cui moltissimi ipercoop e supermercati anche nelle realtà più piccole, per offrire un servizio il più possibile vicino alla comunità (elenco consultabile su all.coop/libriditesto ).

Il ritiro dei testi è possibile fino al 31 dicembre 2024 in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0.

Lo sconto 15% viene applicato al momento del ritiro e pagamento dei libri ordinati ai soli testi di adozione della scuola secondaria. Una notifica avvisa quando i libri sono disponibili per il ritiro nel negozio scelto. Solo per i soci, attraverso il sito www.librochevuoitu.it è disponibile anche la compravendita di libri usati. I soci che vendono ottengono un buono sconto, caricato sulla Carta socio Coop, pari al 30% del prezzo di copertina 2023 del libro venduto, al netto dei costi di spedizione, e può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

Per l’acquisto, i libri di testo usati sono disponibili al 60% del prezzo di copertina 2024.

Come stanno andando le prenotazioni dei libri? Un primo sguardo al 2024

Da giugno ad oggi sono oltre 600 mila gli ordini di testi scolastici complessivamente effettuati da soci e consumatori. I clienti della Cooperativa si confermano particolarmente smart: circa il 75% degli ordini è stato effettuato attraverso il sito www.librochevuoitu.it mentre il restante 25% fisicamente negli ipercoop e nei supermercati della Cooperativa in cui è presente il servizio di prenotazione testi. Molta attenzione viene prestata da soci e consumatori all’opzione di acquisto dei testi usati quando disponibile. Il costo dei tomi usati è, per tutti, soci e clienti, pari al 60% del prezzo di copertina del 2024. Agli italiani, inoltre, piace mantenere in buono stato i libri: infatti ad ora il 50% degli ordini si contraddistingue per la scelta del servizio “Aggiungi la copertina al libro”. Questa opzione permette di ricevere al momento del ritiro i libri già rivestiti ed ha un prezzo particolarmente competitivo.

Gli highlights del 2023: ordinati 1 milione di libri e 4 milioni di euro risparmiati

Gli highlights del 2023 raccontano complessivamente di oltre un milione di copie di libri ordinate con Coop Alleanza 3.0 e più di 4 milioni di euro di risparmi traferiti ai soci e consumatori grazie allo sconto del 15% sui libri per le medie e le superiori. Nel 2023 gli italiani si sono dimostrati particolarmente tempestivi nell’ordinare i testi scolastici. Sul totale complessivo degli ordini, il 12% è stato effettuato a giugno, il 48% a luglio, il 28% ad agosto mentre l’11% ha aspettato settembre per ordinare i testi. Si nota come più della metà degli ordini è stata effettuata tra giugno e luglio con quest’ultimo mese cruciale nelle prenotazioni. Significativo anche il risultato della vendita dei libri usati a soci e consumatori che negli scorsi anni si è aggirata mediamente intorno a 1,2 milioni di euro.

Questo risultato si dimostra significativo oltre che nell’ottica del risparmio per i soci e consumatori anche nell’ottica dell’economia circolare che implica anche il riutilizzo di un bene.

In quest’ottica si può leggere il gradimento del servizio “Aggiungi la copertina al libro” e il ricorso alla possibilità che la Cooperativa offre di vendere i propri testi scolastici usati.