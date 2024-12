Nel 2025 bandi snelli e veloci per l’agricoltura in Fvg

“Sono stati oltre 340 i milioni che la Regione ha erogato nel 2024 a sostegno del sistema delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Oltre 500 le imprese finanziate con l’anticipo della liquidità superiore a 146 milioni. A partire dal 2025 sarà operativo il “Programma valore agricoltura”, un innovativo strumento previsto dall’ultima legge di Stabilità, che stanzia i primi 4 milioni in dotazione al progetto; ciò permetterà di gestire i contributi alle imprese, decidendo quanto e come finanziare, in tempi molto rapidi e seguendo una procedura decisamente snella rispetto ai normali bandi. Questo nuovo sistema consentirà, nel corso dell’anno, di trovare le soluzioni più appropriate per rispondere nell’immediatezza alle esigenze di investimento e alle emergenze delle aziende”. Lo ha annunciato oggi a Trieste l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, a margine della conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale. “A inizio 2025 – ha spiegato Zannier illustrando il “Programma valore agricoltura” – si decideranno le cinque o sei aree considerate strategiche per le necessità aziendali – per esempio l’innovazione tecnologica, situazioni di crisi derivanti dalle tensioni geopolitiche sui mercati internazionali, necessità legate alla gestione delle malghe o situazioni riguardanti gli eventi avversi del cambiamento climatico – sulle quali si potrà intervenire tempestivamente nel corso dell’anno, attraverso bandi molto veloci, approvati dalle Direzioni di servizio riducendo così di molto i tempi di risposta alle imprese”.

Facendo il bilancio dei progetti e dei finanziamenti erogati a sostegno del comparto nel 2024, l’assessore ha evidenziato i quasi 150 milioni a favore della competitività delle aziende (circa 500 le imprese finanziate) e i 14 milioni di finanziamento per gli impianti fotovoltaici (231 le aziende che ne hanno usufruito). Nell’ambito dei Fondi europei, la Regione ha erogato 35 milioni a favore delle imprese del settore, 54 milioni per interventi agro-climatico-ambientali e per le produzioni biologiche, oltre a 45 milioni sull’efficientamento irriguo.

“Il 2024 – ha ricordato l’assessore – è stato anche l’anno in cui è divenuto operativo l’Organismo pagatore regionale che ha erogato quasi 10 milioni a 6.400 agricoltori beneficiari”. Circa 20 milioni, sempre nel corso dell’anno che sta terminando, sono stati destinati a oltre 490 imprese del settore vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia: particolare attenzione all’ammodernamento tecnologico delle cantine, alla ristrutturazione dei vigneti e al sostegno dell’export delle produzioni nei diversi mercati internazionali. “L’impegno proseguirà – ha assicurato Zannier – sui diversi settori e sarà garantito dalla capacità molto elevata di sostegno finanziario della Regione che prevede sia linee contributive dirette, sia linee finanziarie a tassi zero, con dotazioni di alcune centinaia di milioni annui. Il Fondo di rotazione per l’agricoltura, che nel 2024 ha erogato liquidità per quasi 200 milioni alle imprese, è un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia che non vede eguali a livello nazionale e che ci consente di supportare le aziende che presentano progetti ritenuti sostenibili dal sistema bancario e che, anche grazie a questi strumenti, possono essere realizzati”.