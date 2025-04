Nel 2025 due giorni di festa in più in FVG, “hanno lo stesso impatto dei dazi”

Quest’anno friulani e giuliani lavoreranno due giorni in meno rispetto al 2024 a causa di feste e ponti. Il danno economico al Pil del Friuli-Venezia Giulia sarà pari a 258 milioni di euro, equivalente ai danni che la regione potrebbe subire a causa dei dazi imposti da Trump. Lo sostiene un’indagine dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo. Stando ai dati, nel 2025 il Pil del FVG dovrebbe toccare i 47 miliardi di euro, vale a dire 129 milioni di euro di reddito al giorno. In particolare, la nostra regione è nona in Italia per pil procapite, con 107,9 euro al giorno, 3,6 in più rispetto alla media nazionale. A essere più produttivi sono gli abitanti della provincia di Trieste, con un valore aggiunto procapite di 107,5 euro al giorno, seguiti da quelli della provincia di Udine (97 euro al giorno), del Friuli occidentale (93,3 euro) e dell’Isontino (85,2 euro).