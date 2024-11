Nessuna riduzione di uffici postali in Fvg

Nessuna riduzione degli uffici postali e nessuna diminuzione dei posti di lavoro. Lo afferma in una nota Poste Italiane dopo che nei giorni scorsi era stato lanciato un allarme in tal senso da parte delle organizzazioni sindacali.

“In riferimento alle notizie imprecise e fuorvianti diffuse negli ultimi giorni, Poste Italiane precisa che in Friuli Venezia Giulia non è in atto alcun provvedimento che starebbe riducendo drasticamente il numero di uffici postali e tanto meno – si legge nella nota – posti di lavoro negli oltre 320 uffici postali presenti tra Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Quanto comunicato in questi giorni, senza aggiungere una puntuale descrizione del contesto cui si riferisce, crea un nocivo allarmismo rappresentando come imminenti e ingiustificati dei provvedimenti, spesso, già in vigore dal 2020”.

“Poste Italiane smentisce inoltre qualunque ipotesi di licenziamento e assicura che in Friuli-Venezia Giulia è già in atto il piano di ricollocamento delle risorse impiegate negli uffici oggetto della riorganizzazione. Ogni giorno sono oltre 20 milioni le interazioni giornaliere realizzate attraverso i canali online del Gruppo – prosegue il documento – in conseguenza di un utilizzo sempre più frequente dei servizi digitali da parte dei clienti. Poste Italiane ha predisposto un piano di ottimizzazione della propria rete, in conformità alla normativa di settore, espressamente approvato da AGCom con Delibera 115/24/CONS”.

Questa la spiegazione fornita in merito alle chiusure: “Con riferimento alla riorganizzazione, sono stati quindi attuati degli interventi di chiusura di uffici postali esclusivamente nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, smentendo dunque la riduzione dei servizi nelle località meno densamente abitate o più isolate e garantendo la presenza di un ufficio postale alternativo nel raggio di massimo 3 km. Tra gli uffici individuati sono quindi stati scelti quelli che presentavano un calo più consistente nell’operatività dal 2000 ad oggi. In Friuli-Venezia Giulia è stata decisa la chiusura degli uffici postali di Trieste 1 (via dei Carmelitani 14) e Trieste 2 (via Combi 8) e il mantenimento, per alcuni uffici postali, dell’orario di apertura al pubblico che nel 2020 aveva subito delle variazioni in conseguenza della pandemia di COVID-19. Quest’ultimo intervento, in vigore da più di quattro anni, non costituisce pertanto una riduzione del servizio attuale. A questo proposito Poste Italiane fa presente che la sua rete è la più capillare del Paese con circa 13mila uffici postali, di cui 180 a Udine, 84 a Pordenone, 35 a Gorizia e 30 a Trieste e conferma che continuerà a garantire una presenza costante assicurando la qualità dei servizi a tutti i cittadini”.