No a impianto eolico a Puflero, consegnata la petizione al Consiglio regionale

Duecentotrenta firme per dire no all’impianto eolico nelle Valli del Torre e del Natisone. Ma anche per chiedere una modifica della legge regionale sulle aree per le fonti rinnovabili, che tuteli l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia e collochi in mare, lontani dalla costa, eventuali parchi eolici. Sono i numeri della petizione, non l’unica avviata in regione, contro il progetto denominato Pulfar, è stata consegnata oggi nelle mani dle presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Servirebbe una “coraggiosa virata normativa”, secondo il promotore della petizione, Luca Scantamburlo, che ha sottolineato come le firme siano state raccolte in tutta la regione, non sono nell’area delle Valli. Il progetto eolico denominato Pulfar dovrebbe sorgere sui crinali del Monte Craguenza, tra i Comuni di Pulfero, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e San Pietro al Natisone. Avrebbe una potenza nominale di 28,8 MW con un sistema d’accumulo di 20 MW.

La Commissione competente in materia di ambiente ha detto Bordin – avrà la possibilità di approfondire e valutare attentamente quanto richiesto dai cittadini attraverso questa petizione – ma la normativa nazionale ed europea in tema di energia e rinnovabili è molto stringente. Una precedente legge del Fvg era già passata al vaglio della Corte Costituzionale. Assicuro tutto l’approfondimento necessario da parte della Commissione”