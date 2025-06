No del Comune di Udine all’impianto fotovoltaico in zona Partidor

Il Comune di Udine ha espresso parere negativo alla richiesta di realizzare un impianto fotovoltaico tra via dei Tre Galli e via del Partidor, a sud della città. La proposta, presentata il 5 maggio 2025 con una potenza di circa 4 MWp e una superficie di oltre 5 ettari, prevedeva anche una sezione per una Comunità Energetica Rinnovabile.

La decisione, formalizzata il 10 giugno dopo un preavviso di diniego del 30 maggio, è motivata da diverse criticità. La documentazione presentata è risultata incompleta, impedendo la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Inoltre, l’area è tutelata per la vicinanza della Roggia di Palma (D.lgs. 42/2004) e l’intervento violerebbe le distanze di rispetto dal Codice della Strada.

Cruciale anche la previsione del Piano Regolatore vigente: l’area è infatti destinata alla realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà la stazione ferroviaria a Cussignacco, per la quale il Comune ha già stanziato fondi e ne ha previsto l’avvio nel 2026.

L’assessore alla Pianificazione Territoriale Andrea Zini ha rassicurato i cittadini sull’intervento tempestivo del Comune, sottolineando come l’attuale proposta non sia attuabile. Ha inoltre precisato i limiti degli strumenti comunali su terreni privati, ma ha ribadito la fermezza dell’azione dove possibile, annunciando lo studio di nuove linee guida per gestire future richieste.