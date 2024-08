Nodo di Udine, “passaggi a livello meno problematici già dopo i primi lavori sulla tratta”

“Già dopo i primi lavori, buona parte del traffico sulla linea ferroviaria cittadina sarà spostato sulla cintura e il tema dei passaggi a livello sarà subito meno gravoso”. Lo afferma l’assessore alla Viabilità di Palazzo D’Aronco, Ivano Marchiol, in merito alla soluzione del Nodo di Udine, vale a dire la dismissione della linea Udine-Vat che taglia in due il capoluogo.

Oggi la Regione ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con Comune di Udine e Rete ferroviaria italiana. “A stretto giro di posta – dice Marchiol – approveremo il documento in giunta, poi ci sarà la firma. Entro 90 giorni da quel momento – continua – Rfi dovrà consegnare cronoprogramma e impegni economici”.

Tutto l’iter sarà monitorato da un tavolo al quale siederanno i tre soggetti coinvolti. “Si tratta di lavori consequenziali – prosegue l’assessore – e dopo alcuni di questi sarà possibile spostare in toto o in parte il traffico sulla cintura esterna per diminuire la pressione sulla linea cittadina. Terminati i lavori, il traffico sarà spostato completamente all’esterno e la Udine-Vat sarà utilizzata solo per le emergenze”.

E’ a quel punto che si potrà definire la destinazione della linea dismessa, “I ragionamenti sono già partiti nella cittadinanza – conclude Marchiol -, ma potranno strutturarsi in maniera concreta in prossimità dell’effettiva conclusione dei lavori”. GUARDA IL VIDEO