Nodo ferroviario di Udine, arriva il Commissario

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende avviare il commissariamento del nodo ferroviario di Udine, nominando l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi.

“L’obiettivo – spiega una nota del Ministero – è accelerare la realizzazione di questa infrastruttura, come annunciato nei giorni scorsi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini”, durante la sua visita a Udine dove ha inaugurato la nuova sede della Lega.