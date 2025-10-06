“Non è Silicon Valley. È Manufacturing Valley. Il Nordest che innova”: è questo il titolo e il filo conduttore del primo appuntamento del ciclo di incontri, promosso dal “Club Innovazione” di Confindustria Udine, per mercoledì 8 ottobre, alle ore 17, nella Torre di Santa Maria a Udine, al fine di scoprire come l’Intelligenza Artificiale stia già trasformando il cuore manifatturiero del Nordest.

“Un evento che non promette – spiega Dino Feragotto, coordinatore della Commissione Innovazione di Confindustria Udine –, ma dimostra: non slogan, dunque, ma esperienze reali di IA applicata alla produzione, raccontate direttamente da chi ogni giorno vive la fabbrica e la guida verso il futuro. L’incontro punta quindi a diventare un’occasione per confrontarsi non sulle promesse, ma sui risultati: costi, benefici e prospettive reali di adozione dell’AI nelle imprese manifatturiere ed errori da evitare”.

Tra i protagonisti, beanTech, LimaCorporate (oggi parte di Enovis™) e Danieli Automation, aziende coinvolte nel progetto AIM – Artificial Intelligence for Manufacturing, sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che già dal 2018 ha introdotto l’AI nei processi produttivi. Accanto a loro altre due imprese, Pittarc e Led Luks, porteranno ulteriori testimonianze di come l’Intelligenza Artificiale possa generare valore concreto nell’industria, rafforzando competitività e innovazione.

I lavori saranno aperti da Dino Feragotto, coordinatore della Commissione Innovazione di Confindustria Udine. Seguirà la sessione Scenari, con la presentazione del report nazionale sull’adozione dell’AI nei contesti produttivi. Valentina Carlini, responsabile Politiche industriali di Confindustria, offrirà una panoramica su come le linee guida strategiche possano tradursi in applicazioni operative per le imprese.

In chiusura, una tavola rotonda interattiva “AI per l’industria manifatturiera”, moderata dal direttore di Telefriuli Alessandra Salvatori, che vedrà confrontarsi manager ed esperti di primo piano: Rosario Maione, Digital Manufacturing manager di LimaCorporate (Enovis), Andrea Merluzzi, vice president Digital Solutions di Danieli Automation, Fabiano Benedetti, ceo & president di beanTech, Matija Klinkon, ceo di Led Luks doo, Andrea Bertolozzi, Senior Process engineer di Pittarc, e Cristian Sartori, Director Business manager di Siemens.