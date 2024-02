Nova Gorica-Gorizia saranno sede meeting Interreg 2025

“Nova Gorica e Gorizia ospiteranno il meeting Interreg annuale nell’ultima settimana di marzo del prossimo anno in occasione delle celebrazioni della capitale europea della cultura 2025. La Commissione europea ha ufficializzato la scelta che per noi rappresenta un’occasione di grande valore per dimostrare concretamente, con l’esempio di Go! 2025, che le politiche di cooperazione funzionano e vanno rafforzate nel contesto europeo. Per l’organizzazione è già stata concordata nell’ambito della governance di Interreg Italia-Slovenia e tra i partner Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia, l’istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc”. Lo ha comunicato oggi durante la seduta della Giunta Fedriga l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha anche illustrato l’aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma Interreg VI-A tra Italia-Slovenia 2021-2027.

“Si tratta di un evento di grande rilievo internazionale che attrarrà oltre 400 delegati ai più alti livelli istituzionali europei – ha specificato Zilli -. Sarà un momento di grande rilevanza anche per delle riflessioni sul futuro di Interreg post 2027. Entreremo nel vivo delle celebrazioni, ma soprattutto potremo valorizzare i progetti di cooperazione transfrontaliera anche attraverso le esperienze maturate in territori che hanno saputo trasformare un confine che una volta divideva i popoli e le città in una grande occasione di sviluppo. Gorizia ne è un esempio, ha saputo negli anni tenere viva e attiva la sua vocazione mitteleuropea. È un’occasione prestigiosa da utilizzare anche per far apprezzare il nostro territorio e per tracciare ancora con più fermezza il futuro dell’Ue”. Zilli, nel corso della seduta di Giunta ha poi confermato le significative performance dell’Interreg Italia-Slovenia che con una dotazione finanziaria Fesr dedicata al finanziamento di progetti, pari a 66,26Meuro, ha già allocato oltre l’85% dei fondi al finanziamento di progettualità transfrontaliere che concorreranno a migliorare, in termini economici, culturali, sociali e ambientali, la vita dei nostri cittadini e il nostro territorio. L’esponente dell’Esecutivo Fedriga ha inoltre richiamato l’attenzione su tre progetti di rilevanza strategica finanziati dal Programma per complessivi 10,5Meuro di fondi Fesr (Adrioncycletour, Poseidone e Kras/Carso II): “Sono diventati testimonial a livello europeo della cooperazione transfrontaliera e del suo valore aggiunto. La Commissione europea li ha voluti protagonisti all’evento Inform Eu (la rete europea di funzionari responsabili della comunicazione degli investimenti dell’Ue e degli Stati Membri in gestione condivisa) dello scorso novembre ad Ostrava nella sessione dedicata alle eccellenze sulla cooperazione transfrontaliera quale buona pratica a livello europeo”. “Contrattualizzati per un valore di circa 14,1Meuro di fondi Fesr – ha proseguito Zilli – i 25 progetti di capitalizzazione approvati al Comitato di sorveglianza ad aprile 2023 sono tutti in fase di implementazione”.

Il bando approvato a metà luglio dello scorso anno dal Comitato di sorveglianza con una dotazione finanziaria di quasi 24Meuro di fondi Fesr e pubblicato da fine agosto a fine ottobre 2023, ha attratto 88 proposte progettuali. La fase di valutazione si è conclusa a febbraio e le relative proposte di graduatoria saranno uno dei punti all’ordine del giorno nella riunione del Comitato di Sorveglianza convocata a marzo. Infine, a proposito degli oltre 6,5Meuro di fondi Fesr assegnati dal Programma al Fondo per Piccoli progetti (Small Project Fund/Spf) per supportare le iniziative nell’ambito degli eventi della Capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica-Gorizia, lo scorso settembre sono state pubblicate le risultanze istruttorie del primo bando e ammessi a finanziamento 27 piccoli progetti transfrontalieri a fronte degli 87 in graduatoria per un budget complessivo di circa 4,5Meuro. “Previa approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma e a fronte della norma proposta nel Consiglio regionale a dicembre scorso – ha concluso Zilli – , è stato approvato un finanziamento aggiuntivo al Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia di complessivi 3,2Meuro da destinare al Gect Go per il finanziamento di ulteriori 17 piccoli progetti già utilmente collocati nella graduatoria del primo bando Spf così da consentire un rafforzamento delle iniziative per le celebrazioni della Capitale europea della cultura 2025 Gorizia-Nova Gorica”.