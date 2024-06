Nove residenze artistiche nelle botteghe artigiane della Carnia: candidature entro il 15

C’è tempo fino a sabato 15 giugno per presentare la propria candidatura a una residenza artistica in una delle tre botteghe artigiane della Carnia. Melius SRL – Impresa Sociale, nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali culturali, ha infatti aperto le candidature per il progetto Materiis, che mira a promuovere l’incontro tra arte e manifattura artigianale, evidenziando l’importanza del processo creativo, dall’ideazione alla realizzazione.

I nove artisti selezionati avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con maestri artigiani in tre diverse botteghe:

– Bottega Tessile di Silvia di Piazza a Comeglians, specializzata nella creazione di tappeti con la tecnica dell’hand-tufting.

– Bottega dei F.lli Rossitti a Tolmezzo, nota per il restauro di mobili e la costruzione di strumenti musicali di risonanza in legno.

– Industria SAIM a Verzegnis e Tolmezzo, dedicata all’estrazione e lavorazione dei marmi.

Chi può candidarsi:

Il bando è aperto ad artisti italiani e internazionali che lavorano in diversi ambiti espressivi, inclusi teatro, musica, danza, arte digitale e light art. I candidati devono essere capaci di integrare la loro arte con i materiali e le tecniche dell’artigianato carnico per creare una performance originale.

Le candidature saranno valutate da un comitato composto da artisti, operatori locali e consulenti, tenendo conto delle affinità tra le espressioni artistiche dei candidati e le caratteristiche delle botteghe artigiane.

Modalità di partecipazione:

Per candidarsi, gli artisti devono compilare il modulo online disponibile qui entro il 15 giugno 2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc7dxiyoV7RMd3WX2QGZ28m5iJ-AtJ8OcResXk-Jpy zwkKzg/viewform?usp=sf_link

Cosa include la partecipazione:

La residenza include vitto, alloggio e un rimborso delle spese di viaggio. Materiali specifici necessari per le performance saranno forniti o rimborsati dal progetto.

Scadenze:

31 giugno 2024: Comunicazione della selezione agli artisti.

10 luglio 2024: Termine per l’accettazione definitiva da parte dei candidati.

Settembre/ottobre 2024: Eventi finali pubblici di restituzione. sito: www.materiis.it