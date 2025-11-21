Numeri record per Ryanair in FVG, parte nuova rotta per Lamezia

GUARDA IL VIDEO Un investimento da 200 milioni di dollari; 16 rotte, compresa quella tutta nuova per Lamezia; una crescita del traffico del 50% e, per la prima volta nella stagione invernale, due aerei che fissano la loro base a Ronchi dei Legionari: è il bilancio record della presenza di Ryanair al Trieste Airport, proiettato a superare il tetto di un milione di passeggeri.

I numeri sono stati resi noti oggi dalla compagnia che, presente in regione dal 2001, ha presentato quello che ha definito “il più grande operativo invernale di sempre per Ryanair” in Friuli Venezia Giulia.

Una crescita costante che – sostiene – ha consentito di supportare oltre 800 posti di lavoro in regione, accelerata dalla decisione del Presidente, Massimiliano Fedriga, nell’aprile 2024, di abolire l’addizionale municipale. Così, in un anno e mezzo, Ryanair ha aperto dieci nuove rotte, ha aumentato del 130 per cento la propria capacità di trasporto e ha aggiunto 730.00 posti a tariffe basse.

“Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno definito un modello per l’Italia” che – ha detto Fabrizio Francioni, capo della comunicazione di Ryanair – ora dovrebbe essere seguito dal Governo italiano.

Anche per Fedriga, la decisione di eliminare l’addizionale si è rivelata strategica e – ha evidenziato Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport – ha consentito allo scalo regionale di continuare a crescere.