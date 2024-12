Nuova ala Malignani, Amirante: “Impegno Regione per opere scuole è costante”

“La Regione continua a sostenere le opere di riqualificazione negli istituti scolastici del territorio, luoghi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. È importante che i ragazzi abbiano la possibilità di studiare in un ambiente sicuro e conforme allo svolgimento di tutte le attività”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha portato il saluto istituzionale all’odierna inaugurazione dell’ala C dell’Isis Malignani di Udine, che è stata sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione.

I lavori, nel dettaglio, si sono articolati in due distinti lotti per un ammontare complessivo di 8,3 milioni di euro e hanno riguardato l’adeguamento antisismico dell’edificio, interventi di efficientamento energetico e la realizzazione di 30 aule suddivise in tre piani. Al piano seminterrato sono state inoltre realizzate le predisposizioni impiantistiche per l’allestimento di nuovi laboratori di chimica, la cui inaugurazione è prevista per l’anno scolastico 2025-26. La Regione ha finanziato con oltre 2,5 milioni di euro i lavori del secondo e ultimo lotto, comprendente le opere impiantistiche e interne di completamento.

Nell’occasione, l’assessore Amirante ha voluto sottolineare come simili interventi di edilizia scolastica rispondano anche a obiettivi di sostenibilità ambientale che rappresentano un asset strategico nell’azione amministrativa della Regione.

Presenti al taglio del nastro anche Oliviero Barbieri, dirigente scolastico dell’Istituto, la direttrice dell’Edr di Udine Ida Valent e l’assessore comunale Federico Pirone.