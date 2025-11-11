Nuova funzionalità sul sito di Arpa FVG per lo scarico degli indicatori spazializzati di qualità dell’aria

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa FVG) ha presentato, questa mattina a Trieste, l’attivazione di una nuova funzionalità sul proprio sito istituzionale che consente di scaricare gli indicatori spazializzati di qualità dell’aria.

Si tratta di un importante e ulteriore passo avanti nel rendere più accessibili e trasparenti le informazioni ambientali per cittadini, enti e professionisti del settore.

Erano presenti all’incontro l’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, il Direttore Generale di Arpa FVG, Anna Lutman, e il Direttore Tecnico Scientifico di Arpa FVG, Fulvio Stel.

Come previsto dalla normativa vigente, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell’aria ambiente, Arpa FVG ha integrato i dati puntuali, provenienti dalla rete di monitoraggio composta dalle stazioni che rilevano in continuo i parametri sul territorio, con simulazioni numeriche fotochimiche, in grado di riprodurre le reazioni chimiche che avvengono in atmosfera, strumento utilizzato per conoscere la qualità dell’aria anche in zone dove non sono presenti stazioni di monitoraggio, ottenendo mappe ad alta risoluzione spaziale (2 kmx2km).

Questo approccio, utilizzato per realizzare le previsioni di qualità dell’aria, consente di ricostruire la concentrazione degli inquinanti anche nelle aree prive di stazioni di misura, offrendo così una visione più completa e dettagliata della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale.

La nuova sezione del sito si affianca alle funzionalità già esistenti dedicate allo scarico dei dati delle stazioni di monitoraggio e permette di accedere ai valori dal 2015 ad oggi per i seguenti indicatori: