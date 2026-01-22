Nuova gestione a insegna Despar per il punto vendita di Tiezzo

Azzano Decimo (PN), 22 gennaio 2026 – Dopo quindici anni di attività portata avanti dalle sorelle Carlet, il punto vendita di Tiezzo in via Fratelli De Carli, si prepara a riaprire con una nuova gestione e cambio insegna a Despar, confermando il proprio ruolo di presidio di prossimità per la comunità locale.

A guidare il negozio sarà E.L.M SRL di Egidio Viol, imprenditore con una storia di oltre 30 anni di collaborazione con il marchio dell’Abete, affiancato oggi dal figlio Matteo Viol, che rappresenta la continuità generazionale dell’impresa. Un passaggio di testimone che unisce esperienza, formazione e una visione orientata al futuro, mantenendo saldo il legame con il territorio.

La nuova gestione è stata presentata in occasione dell’evento inaugurale che ha visto la partecipazione di Simone Polesello, Consigliere Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Massimo Piccini, Sindaco del Comune di Azzano Decimo, Fabrizio Cicero, Direttore Vendite Affiliati e Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord insieme a Egidio e Matteo Viol, titolari dell’attività.

La collaborazione di Egidio Viol con Despar prende avvio negli anni Novanta e si sviluppa nel tempo attraverso la gestione di diversi punti vendita nel territorio pordenonese, fino a consolidarsi sul negozio di Azzano Decimo. Dal 2019 Matteo Viol affianca il padre nella gestione aziendale, dopo aver completato il percorso formativo presso la Despar Academy, rafforzando ulteriormente le competenze manageriali e operative all’interno dell’impresa. L’apertura del punto vendita affiliato di Tiezzo segna un nuovo capitolo di questo percorso imprenditoriale e sarà supportata da una squadra di quattro collaboratrici, a conferma dell’attenzione verso la valorizzazione delle professionalità locali.

Il negozio proporrà un assortimento completo per la spesa quotidiana, con particolare attenzione ai reparti freschi, alla gastronomia, all’ortofrutta e alla selezione di prodotti del territorio che contraddistinguono l’Insegna del marchio dell’Abete.

“Sostenere i negozi di vicinato significa tutelare un modello economico che, in Friuli-Venezia Giulia, è parte integrante della vita delle nostre comunità e dei nostri paesi” – ha aggiunto Simone Polesello, Consigliere Regionale del Friuli-Venezia Giulia. – “La riapertura del punto vendita di Tiezzo dimostra come imprese radicate nel territorio, capaci di valorizzare la continuità generazionale, possano contribuire allo sviluppo locale, mantenendo vivi i servizi di prossimità e rafforzando il legame tra economia e comunità.”

“Questa riapertura rappresenta una notizia molto positiva per Tiezzo e per l’intero Comune di Azzano Decimo.” – ha commentato Massimo Piccini, Sindaco del Comune di Azzano Decimo – “Un negozio di vicinato è prima di tutto un punto di riferimento quotidiano per i cittadini in quanto svolge un ruolo importante nel garantire servizi essenziali e favorire le relazioni di prossimità, contribuendo allo stesso tempo alla qualità della vita del paese. Il ritorno di questo punto vendita, sotto la nuova gestione, testimonia come l’impegno di imprenditori radicati nel territorio, possa rappresentare un valore aggiunto concreto per la comunità”.



“Siamo molto orgogliosi di poter portare l’insegna Despar all’interno della comunità di Tiezzo. Questa riapertura è un esempio concreto di come il nostro modello di affiliazione sappia valorizzare imprenditori locali con una lunga esperienza e una forte identità territoriale” – ha dichiarato Fabrizio Cicero, Direttore Vendite Affiliati e Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord – “Il percorso della famiglia Viol, oggi rafforzata dal passaggio generazionale, interpreta pienamente i valori della nostra Insegna, dimostrando che esperienza e nuove competenze possono unirsi per offrire un servizio affidabile e vicino alle esigenze dei cittadini”.



“Le sorelle Carlet hanno svolto un ruolo importantissimo per la comunità e oggi raccogliamo il testimone con rispetto e senso di responsabilità. Insieme a mio figlio Matteo abbiamo scelto Despar per avviare un nuovo progetto che guarda al futuro, mantenendo al centro il servizio alla clientela – ha dichiarato Egidio Viol, Titolare punto vendita affiliato Vi.Me. Despar –”.