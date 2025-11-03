Nuova legge sul Terzo settore: parte il percorso tra Regione e UniUd

È partito oggi a Udine il lavoro per scrivere la nuova legge regionale sul Terzo settore. Regione, Arcs e Università di Udine collaboreranno per definire un testo moderno e condiviso, capace di valorizzare il volontariato e aggiornarne la disciplina alle esigenze attuali. Nelle prossime settimane saranno coinvolte le associazioni e le organizzazioni del territorio per raccogliere proposte e contributi. Il percorso si svilupperà tra il 2025 e il 2026, anno del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, simbolo della solidarietà e del volontariato regionale.

intervista video Riccardo Riccardi Assessore regionale Salute FVG