Nuova partnership tra Confidimprese Fvg e banca Aidexa

Confidimprese FVG, il Confidi più dimensionato del Friuli Venezia Giulia, e Banca Aidexa hanno presentato oggi presso la sede di Confidimprese FVG, la nuova convenzione dedicata a favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese territoriali, anche attraverso canali fintech.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Generale di Confidimprese FVG Federico Paron, il CEO di Banca AideXa Marzio Pividori e i Direttori Commerciali, Della Mora e Bernardini.

Protagonista dell’incontro la nuova convenzione siglata tra le due realtà, che rappresenta una novità significativa per il tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Grazie a questa partnership, le piccole e medie imprese associate a Confidimprese FVG avranno accesso a un canale alternativo e innovativo per ottenere finanziamenti, semplificando le procedure e garantendo condizioni vantaggiose.

Il Direttore Generale di Confidimprese FVG Federico Paron ha evidenziato l’importanza della Convenzione a favore delle oltre 14.000 imprese socie, volta a fornire canali supplementari per l’accesso al credito alle micro e piccole imprese che rappresentano il 30% del Pil Privato e oltre metà dei nuovi posti di lavoro. Confidimprese FVG si conferma ancor di più un Hub Finanziario, capace di fornire garanzie forti alle banche, consulenza e credito alternativo alle imprese associate.

Il CEO di Banca Aidexa Pividori ha illustrato l’operatività e il prodotto X-Instant, evidenziando i vantaggi della convenzione sottoscritta e la strategia di collaborazione con Confidimprese FVG. Pividori ha inoltre sottolineato come dal 2022 i dati di Banca d’Italia evidenziano un calo degli stock creditizi alle microimprese, segmento nel quale Banca AideXa nel 2024 ha aumentato le concessioni del 50%.

Confidimprese FVG

Confidimprese FVG è il Confidi più dimensionato Friuli Venezia Giulia, con oltre 14.000 aziende associate di tutti i settori economici, uno stock di garanzie su finanziamenti bancari superiore a 260 milioni di euro, forte sinergia con la Regione FVG nell’attuazione delle linee di sviluppo e sostegno all’economia regionale. Confidimprese FVG sostiene le imprese socie offrendo servizi di ampliamento della capacità di credito, riduzione del costo del denaro, servizi e consulenza in materia di finanza agevolata e per la sostenibilità economica dell’Impresa, finanza diretta e alternativa. www.confidimpresefvg.it

Banca Aidexa

E’ la prima fintech italiana dedicata esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, nata con l’obiettivo di semplificare l’esperienza di accesso al credito degli imprenditori italiani grazie ad un approccio 100% digitale. Sfruttando le opportunità dell’open banking, Banca AideXa permette a chi fa impresa di ricevere una proposta di finanziamento in pochi minuti e di vedersi accreditato sul conto corrente l’importo anche in qualche giorno, senza la necessità di firmare e caricare alcun

documento cartaceo. Velocità, efficacia e innovazione: ad oggi la valutazione di circa il 90% delle richieste è supportata dall’AI per rispondere ai bisogni di chi ogni giorno fa impresa. www.aidexa.it