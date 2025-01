Venerdì 24 gennaio 2025, Confidimprese FVG e Banca AideXa, prima fintech italiana, presenteranno la nuova innovativa convenzione dedicata a favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese territoriali del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è per le ore 10.00 presso la sede di Confidimprese FVG, a Udine, in via Savorgnana 27 (primo piano). Saranno presenti il Direttore Generale di Confidimprese FVG Federico Paron e il CEO di Banca AideXa Marzio Pividori