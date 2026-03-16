Nuova sede Insiel: sopralluogo Callari e Zilli al cantiere

Gli assessori regionali al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, Sebastiano Callari, e alle Finanze, Barbara Zilli, hanno effettuato oggi un sopralluogo al cantiere della nuova sede di Insiel in via San Francesco al civico 4, accompagnati dall’Amministratore unico dell’in-house Ict, Diego Antonini. I lavori, attualmente in fase di completamento e gestiti dalla società regionale in delegazione amministrativa interorganica, hanno permesso di riportare alla piena funzionalità un immobile pubblico rimasto inutilizzato per circa vent’anni.

Durante la visita, gli assessori hanno potuto constatare lo stato avanzato dei lavori esprimendo “grande soddisfazione”.

Nel dettaglio, il primo piano è già completato, con sale riunioni, arredi e impianti tecnologici pienamente funzionanti. Il secondo piano e la copertura saranno completati entro metà aprile, con particolare attenzione a isolamento acustico, sicurezza e modernizzazione degli impianti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera, che rappresenta un intervento strategico per l’innovazione e lo sviluppo del settore Ict in Friuli Venezia Giulia.

L’importo dei lavori di riqualificazione e gli oneri della sicurezza è di 4.720.157,59 euro.

“Quello in fase di ultimazione a Udine, realizzato in appena due anni, è un intervento assolutamente importante per Insiel e per la città – ha sottolineato Callari -. È stato riqualificato infatti un palazzo storico che negli ultimi anni era stato abbandonato e che ci consentirà di avere degli evidenti risparmi rispetto gli affitti versati attualmente dall’azienda. Questa nuova sede farà sentire la società Ict in house della Regione più vicina alle esigenze del territorio”.

Zilli ha espresso un ringraziamento a tutte le maestranze coinvolte, al responsabile unico del procedimento e a tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto “che rivitalizza un edificio degli anni 50, nel cuore di Udine, con un centinaio di postazioni dotate di soluzioni tecnologiche innovative e con l’allestimento di spazi di lavoro flessibili”.

La nuova sede prevede innovazioni tecnologiche e organizzative, come ha sottolineato Antonini, rimarcando anche l’aspetto legato al lavoro agile: “Il cantiere ha previsto interventi per garantire la gestione da remoto degli impianti, interamente rifatti, l’integrazione con gli standard di Insiel e l’allestimento di spazi di lavoro flessibili. In quest’ottica, i lavori di riqualificazione oltre a garantire ai dipendenti ambienti con il massimo della tecnologia disponibile e a ridare alla comunità un bene pubblico da anni inutilizzato, rappresentano un cambio di paradigma nell’organizzazione del lavoro, migliorando l’efficienza, la collaborazione e la fruibilità degli spazi aziendali”.

L’immobile si sviluppa su quattro livelli fuori terra su circa 2.500 m², includendo i due piani principali, il sottotetto e i locali interrati destinati agli impianti tecnici (esclusa la terrazza). Il primo e il secondo sono destinati ad uso ufficio, mentre il terzo ad aree tecniche. Il piano terra, ad eccezione dell’ingresso, è di altra proprietà.

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è prevista indicativamente tra fine aprile e inizio maggio; la data precisa sarà comunicata successivamente.