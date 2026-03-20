Nuova sede NET a Udine: nuovo passo verso la multiutility del FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo passo concreto verso la multiutility unica del Friuli Venezia Giulia. A Udine sarà inaugurata domani, in viale Palmanova, la nuova sede di NET S.p.A., nuovo step nel percorso di integrazione dei servizi pubblici locali.

La struttura, che ospiterà una quarantina di dipendenti e un front office rinnovato per i cittadini, rappresenta un passaggio concreto verso la creazione di una realtà unica regionale nei settori rifiuti e acqua, con l’obiettivo di migliorare efficienza e qualità dei servizi.

“C’è una sinergia evidente, anche perché l’anagrafica clienti è la stessa tra NET e CAFC”, sottolinea il presidente Salvatore Benigno. “Da tempo lavoriamo con NET, A&T 2000 e Isontina Ambiente a un progetto in due fasi: prima l’aggregazione delle società dei rifiuti, poi – se i soci lo approveranno – la confluenza in una multiutility che unisca acqua e gestione rifiuti”.

Una crescita dimensionale ritenuta decisiva anche per contenere le tariffe. “Lo abbiamo già dimostrato con l’integrazione di Hydrogea – aggiunge Benigno – garantendo sostenibilità e attenzione ai territori”. La nuova sede si inserisce così in una visione più ampia, orientata a un sistema integrato, competitivo e vicino ai cittadini.