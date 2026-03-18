Nuova sede per la Polizia Stradale di San Donà

È stata inaugurata questa mattina, mercoledì 18 marzo, la nuova sede del Distaccamento della Polizia Stradale di San Donà di Piave, punto strategico per il controllo della viabilità lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e istituzionali, tra cui rappresentanti della Regione Veneto, della Polizia di Stato e di Autostrade Alto Adriatico.

La struttura, situata in via Giorgione, è stata completamente ristrutturata con interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, oltre a una riorganizzazione degli spazi interni per rendere più funzionali gli ambienti di lavoro. I lavori sono stati realizzati in due fasi, garantendo sempre l’operatività del distaccamento, che ospita 21 agenti.

L’edificio rappresenta un presidio fondamentale lungo uno dei principali corridoi europei, attraversato ogni anno da milioni di veicoli. La collaborazione tra Polizia Stradale e concessionaria autostradale ha consentito di integrare tecnologie e attività operative per migliorare i livelli di sicurezza.

A margine dell’inaugurazione è stata allestita in piazza Indipendenza una “cittadella della sicurezza”, con mezzi speciali e momenti formativi dedicati agli studenti, coinvolti in attività di educazione stradale.