Nuova segnaletica bilingue a Tavagnacco

L’amministrazione comunale di Tavagnacco ha concluso di recente i lavori di installazione sul territorio di competenza della nuova segnaletica stradale verticale, prodotta in versione bilingue italiano-friulano, in ossequio alle disposizioni della legge regionale 13/2000, la quale prevede che tutti i segnali apposti sulla viabilità dell’ambito geografico, in cui si parla il friulano, indichino i toponimi anche in marilenghe.

“L’intervento è stato possibile grazie al contributo concesso al Comune dall’Arlef che ha garantito la copertura del 70% dell’intervento, realizzato in tempi brevi dal corpo operai comunale dell’Area Tecnica Manutenzioni, sotto la guida del responsabile Stefano Peruzovich“, precisa l’Assessore alle Manutenzioni, Marcello Caravaggi. Sono stati posizionati ben 60 cartelli bilingue nei quali, secondo la normativa, il toponimo in lingua friulana è posto direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni.

Grazie al supporto del Comandante della Polizia Locale di Tavagnacco e con la collaborazione tecnica della ditta fornitrice, la segnaletica posata in opera rispetta tutte le recenti normative del codice della strada e risponde ai massimi criteri di rifrangenza e di durabilità del materiale.

«Questo intervento – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Ornella Comuzzo – rientra nel Piano speciale di politica linguistica del Comune e nel Protocollo di intesa in vigore fra l’Arlef e il Comune di Tavagnacco. Nei due documenti infatti si prevede il completamento e l’adeguamento in modalità bilingue della cartellonistica e della segnaletica stradale toponomastica e microtoponomastica. Va detto anche che il Comune da anni ha previsto che le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposti negli uffici e nelle strutture dell’ente siano corredati dalla traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell’italiano. Così si è fatto nel Palazzo comunale, nella Biblioteca ed anche nel nuovo Teatro comunale.”