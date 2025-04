Nuova viabilità all’ingresso di Porto Margreth in ZIAC

“La realizzazione di questi lavori di rifacimento e di sistemazione dell’accesso a Porto Margreth era una necessità avvertita da tempo sia dagli operatori che dal territorio. Oggi possiamo dire di aver compiuto un passo importante per potenziare l’infrastruttura logistica, rendendola più efficiente e sicura, con evidenti ricadute positive in termini di sviluppo economico e attrattività dell’area”.

Parole di Marco Bruseschi, presidente del Cosef (Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli), che ha inaugurato questa mattina, a Porto Nogaro, l’avvenuta realizzazione di una rotatoria, di un parcheggio e delle garitte al varco di Porto Margreth. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante (sue dichiarazioni via Agenzia regione cronache), il sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, il primo cittadino di Torviscosa, Enrico Monticolo, il direttore del Cosef, Roberto Tomè, Vice Presidente di Confindustria Udine, Nicola Cescutti, il Presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, l’Onorevole, Graziano Pizzimenti e numerosi altri Consiglieri Regionali.

I lavori, dal costo complessivo di 3 milioni di euro, interamente finanziati dalla Direzione centrale infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati suddivisi in tre lotti distinti, mirati appunto a migliorare la sicurezza, l’efficienza logistica e i servizi dell’infrastruttura portuale.

Nel dettaglio, il primo lotto ha previsto la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Fermi e via Meucci, con un raggio esterno di 24 metri. Questa opera è stata progettata per mettere in sicurezza l’accesso all’area portuale e per consentire l’inversione di marcia su Via Fermi in modo più agevole. Il ramo di accesso al porto è stato costruito con strutture amovibili, per permettere anche il transito di mezzi eccezionali, e comprende l’attraversamento del raccordo ferroviario dotato di apposito impianto di segnalazione.

Con il secondo lotto, invece, è stata sistemata un’area di circa 23.000 metri quadrati antistante al piazzale Margreth, trasformandola in uno spazio dedicato alla sosta dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dal porto, in attesa dell’espletamento delle pratiche doganali. L’accesso a questa nuova area avviene tramite la rotatoria realizzata. Inoltre, è stata creata un’apposita area di atterraggio per l’elicottero del pronto soccorso, potenziando così i servizi di emergenza.

Infine, il terzo lotto ha riguardato il completorifacimento del varco d’ingresso all’area doganale, con il rifacimento del portale di accesso e la realizzazione di due nuove garitte in muratura. È stato inoltre spostato un tratto della recinzione portuale per consentire l’accesso diretto alla palazzina servizi – che attualmente ospita gli uffici doganali, la Capitaneria di porto, gli ormeggiatori, i piloti e numerose agenzie marittime – anche dall’esterno dell’area doganale, grazie a un nuovo ingresso e a un parcheggio dedicato agli autoveicoli. In prossimità è stato realizzato anche un nuovo edificio destinato a servizi igienici per i camionisti in sosta.