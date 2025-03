Nuova vita per l’Enoteca, sarà Centro di Valorizzazione del Collio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avrà spazi più ampi rispetto al passato, sarà multimediale e garantirà una vetrina ai vini ed alle prelibatezze culinarie della zona. Parliamo del Centro di Valorizzazione del Collio, la nuova denominazione dell’ormai ex Enoteca di Cormons, realtà che riunisce una trentina di produttori del territorio: dopo un anno e quattro mesi di chiusura causa lavori di riqualificazione, la struttura aprirà ufficialmente i battenti venerdì 14 marzo alle 16.30. Sarà un punto di riferimento di rilievo per il turismo non solo provinciale, ma regionale.

L’obiettivo è ingrandire a breve il numero delle aziende che fanno capo alla struttura. Soddisfazione viene espressa dal presidente della Comunità del Collio Roberto Felcaro.